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Mientras Álvaro Montero anda concentrado con Colombia, en Argentina hablan de su nuevo club

Álvaro Montero viene de hacer un buen semestre con Vélez Sarsfield y ahora se tendría lista una importante transferencia, en medio del Mundial 2026. ¡Acá los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Álvaro Montero
Álvaro Montero; arquero de la Selección Colombia
AFP

Álvaro Montero se encuentra por estos días concentrado con la Selección Colombia, que prepara el duro reto frente a Portugal en la Copa del Mundo 2026. Pero mientras todo esto se desarrolla, en el sur del continente hablan del futuro del arquero guajiro.

Así las cosas, este viernes en la prensa deportiva argentina precisaron que Montero Perales tendría nuevo club para el segundo semestre del año en curso, ya que pasaría de Vélez Sarsfield a Boca Juniors. Todo estaría cerrado.

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"¡Último momento! Álvaro Montero, el nuevo refuerzo de Boca. Hay acuerdo de palabra. Boca compra su pase a Vélez", dijo César Luis Merlo, periodista argentino y especializado en el mercado de pases, en el programa 'El que ríe último' de 'Picado TV' y que que se transmite por YouTube.

Álvaro Montero entrenando con la Selección Colombia
Álvaro Montero entrenando con la Selección Colombia
AFP

Y a continuación, se le escuchó decir a Merlo: "Ya está todo pactado, ya está todo cerrado y el arquero colombiano que había estado a préstamo de Millonarios en Vélez; Vélez ejecutó opción de compra, se lo vende a Boca que va a firmar contrato por 4 años con el arquero, que se convierte así en el segundo refuerzo, todavía no oficial, pero si el tío Merlo ya está diciendo, que es refuerzo de Boca, tiki, abrí el champán y festeja".

Puesto que necesitaba reforzar Boca Juniors

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El elenco 'xeneize', dirigido por Rodolfo Arruabarrena, pidió con un urgencia para el segundo semestre de este 2026 reforzar la portería, debido a que Agustín Marchesín se recupera de una grave lesión de rodilla, y que Leandro Brey, dejó más dudas que certezas bajo los tres palos. Por ello, desde la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme se movieron rápido y el elegido fue Álvaro Montero, indicaron en la web de 'TyC Sports'.

El oriundo de El Molino, municipio del departamento de La Guajira, tuvo un destacado primer semestre con Vélez en el pórtico, actuaciones que lo llevaron a estar en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

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"No había intenciones del 'fortín' de desprenderse de él. Su técnico Guillermo Barros Schelotto lo consideraba una garantía entre los palos del Estadio José Amalfitani. Un gran acierto de la última ventana de transferencias. Sin embargo, la propuesta de Boca convenció de todos lados", añadieron en el medio anteriormente citado.

Así se dio el negocio

"En total, ofrecieron alrededor de cuatro millones de dólares para comprar el 100% de Montero. En Liniers, primero, ejecutarán la opción de compra de 1.5 millones de dólares que se había fijado en la cesión con Millonarios (ya habían pagado 400 mil dólares por el cargo) y, ya como dueños del pase, se lo venderán al 'xeneize", precisaron en 'TyC Sports'.

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