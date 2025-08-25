Ancelotti advierte a una estrella brasileña; "tendrá que estar en una buena condición física"

El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó este lunes que para convocar a Neymar al Mundial de 2026 le exigirá un excelente estado físico, como al resto de los jugadores de la Canarinha.

Ancelotti dejó fuera a Neymar de la lista de convocados para los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias mundialistas debido a una lesión de última hora. Tras justificar la ausencia de Neymar en la lista de convocados para los partidos con Chile y Bolivia, el entrenador italiano aclaró que uno de los principales criterios para definir a los convocados para el Mundial de 2026 será el estado físico, algo que el jugador del Santos aún tiene pendiente.

"Neymar no está (en la lista) porque tuvo un problema en la última semana. Pero a Neymar no necesitamos probarlo. Todo el mundo lo conoce, desde la comisión técnica hasta los hinchas. Como todos lo otros, Neymar tendrá que estar en una buena condición física para ayudar a la selección y hacer las cosas bien en el Mundial", dijo el entrenador en una rueda de prensa.

Publicidad

Neymar, que tendría la oportunidad de regresar a la selección tras casi dos años de ausencia, ya que su último partido fue en octubre de 2023 frente a Uruguay, no fue convocado debido a que el Santos comunicó el pasado sábado que está bajo tratamiento intensivo por presentar un edema en una pierna.

El delantero había conseguido la mayor secuencia de partidos en varios meses y se había destacado en algunos compromisos, por lo que se esperaba su regreso a la selección y estaba en la lista de preconvocados. Al ser interrogado sobre si Neymar estaría en la lista de convocados para el Mundial, Ancelotti eludió la respuesta y afirmó que elaborará una lista inicial de 51 o 52 jugadores, de los que saldrá la definitiva antes del Mundial. "La lista definitiva solo la divulgaremos después de los últimos partidos (amistosos) antes de la convocatoria debido a que cualquiera puede lesionarse", aseguró.

Publicidad

Neymar, estrella del Santos de Brasil AFP

El entrenador insistió en que la parte física será fundamental y que, "para estar en la selección, hay que estar al 100 %". Según Ancelotti, este es un criterio "muy importante" para la comisión técnica, especialmente porque hay mucha competencia en todas las posiciones. "Si un jugador no está al 100 %, puedo, sin problemas, llamar a otro", afirmó.

Agregó que no tuvo ninguna conversación con Neymar en los últimos días para explicarle su exclusión de la lista de convocados porque todos saben que para estar en la selección hay que estar en buenas condiciones físicas. "No necesito llamarlos para explicarles eso. Si ellos quieren pueden llamarme. Rodrygo (del Real Madrid y otro ausente en la lista) tiene mi número. No sé si Neymar tiene mi número, pero creo que sí", dijo.