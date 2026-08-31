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Gol Caracol  / Lo último sobre el futuro del Ousmane Dembélé; PSG se pone las pilas con su actual Balón de Oro

Lo último sobre el futuro del Ousmane Dembélé; PSG se pone las pilas con su actual Balón de Oro

Luego de consagrase campeones de la Champions League por segundo año consecutivo, desde tierras parisinas se extiende el contrato del 'mosquito' Dembélé con PSG ¡Aquí los detalles!

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
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PSG es bicampeón de la Champions League.
PSG es bicampeón de la Champions League.
Foto: AFP

Ousmane Dembélé, Balón de Oro de 2025 y doble campeón de la Champions League (2025 y 2026), renovará su contrato con el PSG dos años más, de 2028 hasta 2030, cuando el internacional francés tendrá 33 años, informó este lunes L'Équipe.

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La firma del nuevo contrato de Dembélé, de 29 años, está prevista "en las próximas semanas", agregó el diario, que precisó que el club parisino en su oferta de renovación no ofrece un salario desorbitado (actualmente el antiguo delantero del Rennes percibe unos 18 millones brutos anuales).

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L'Équipe señaló que clubes saudíes se han interesado por el internacional francés, que ha jugado 67 partidos y ha metido 13 goles con la selección. El exjugador del Borussia Dortmund y del Barcelona fichó en agosto de 2023 con el PSG del técnico español Luis Enrique Martínez a cambio de 50 millones de euros. Desde entonces, y en una posición de falso nueve diseñada por el propio Luis Enrique, Dembélé ha disputado con el PSG 138 encuentros, marcado 61 goles y dado 43 asistencias. Se ha convertido en la estrella de su club.

Ousmane Dembélé, figura del PSG, anotó un golazo contra Toulouse, por la Liga de Francia
Ousmane Dembélé, figura del PSG, anotó un golazo contra Toulouse, por la Liga de Francia
Getty Images

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Con la ampliación de su contrato con el conjunto parisino, se asegura la continuidad de su máxima figura. Esto consolida a Dembélé como el líder indiscutible del proyecto deportivo de su entrenador, Luis Enrique, el cual busca mantener al PSG en la cima del fútbol europeo.

¿Cómo ha sido el paso de Dembélé con el PSG?

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Desde su llegada en 2023, Dembélé se transformó bajo las órdenes del español Luis Enrique. Superadas las lesiones del pasado, el francés encontró en París en crecimiento a nivel futbolístico. Su innovadora posición, su desborde y lo convirtió en el motor ofensivo del equipo.

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Esta evolución se reflejó en títulos inmediatos, liderando al PSG a la conquista por dos años consecutivos de la Liga de Campeones. Con más de 100 partidos y un rol estelar, justificó con creces su fichaje hasta convertirse en la máxima figura del club.

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