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Gol Caracol  / ¿Liverpool por fin encontró el reemplazo de Luis Díaz?; le quitaron un extremo al PSG

¿Liverpool por fin encontró el reemplazo de Luis Díaz?; le quitaron un extremo al PSG

El Liverpool estaba urgido por un habilidoso y veloz extremo para reforzar su ataque, y por eso fueron con todo por Bradley Barcola, quien era una de las figuras del París Saint Germain.

Por: EFE
Actualizado: 31 de ago, 2026
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Jugadores del Liverpool FC formados, previo al inicio de un partido.
Jugadores del Liverpool FC formados, previo al inicio de un partido.
Foto: AFP.

El Liverpool anunció este lunes el fichaje del delantero francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint Germain, por 120 millones de libras (140 millones de euros).

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El futbolista de 23 años, tras un largo verano sonando para abandonar el club inglés, se convierte en el sustituto de Mohamed Salah en la banda izquierda del Liverpool a la vez que es segundo fichaje más caro en la historia de los de Anfield, por delante de los 125 millones que pagaron por Florian Wirtz y solo por detrás de los 145 que desembolsaron por Alexander Isak.

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Barcola, que lucirá el número 29, declaró en la web oficial del Liverpool que es un "gran orgullo" jugar con los Reds. Afirmó que, pese a que "ha tardado mucho" en llegar el fichaje, lo único que quiere es "estar en el campo y poder jugar".

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"Espero lograr grandes cosas. En primer lugar, ganar la Premier League, que es uno de los mayores sueños de mi vida"; afirmó el francés, que ha firmado un contrato de larga duración con el Liverpool.

La llegada de Barcola al equipo puede no ser la última incorporación para los de Andoni Iraola, que también trabajan en un extremo derecho como Jakub Minteh, cuyo precio en el Brighton & Hove Albion parece muy alto, o Ismaila Sarr, del Crystal Palace.

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Barcola, internacional con Francia, llegó al 'conjunto parisino' hace tres temporadas a cambio de 45 millones y desde entonces ha ganado tres ligas francesas y dos Champions League, además de otros títulos.

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Su fichaje puede desplazar de la plantilla a Cody Gakpo, que pese a ser un titular habitual en este equipo, además de haber marcado en la primera jornada de Premier League contra el Newcastle, ha sido relacionado con el Tottenham Hotspur y el Manchester City en las últimas semanas.

Hasta la incorporación de Barcola, ha sido una ventana tranquila para el Liverpool que solo había firmado a Jeremy Jacquet, que además ya estaba cerrado desde hace meses, y Víctor Muñoz. Unos refuerzos escasos para un equipo que ha perdido en verano a Salah, Andy Robertson, Ibrahima Konaté y Curtis Jones.

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