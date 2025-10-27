Apareció Vinícius tras bronca y escándalo en Real Madrid 2- Barcelona 1; "no siempre es posible"

Tras la victoria del Real Madrid 2-1 sobre el FC Barcelona en el 'Clásico' de la Liga Española, el delantero brasileño Vinícius Júnior ofreció sus impresiones sobre el tenso y vibrante encuentro a Real Madrid TV. Sus declaraciones de este lunes giran en torno a la intensidad, el respeto y el cumplimiento del deber dentro del campo en uno de los partidos más importantes del fútbol mundial.

Cabe indicar que el delantero se convirtió en un protagonista del compromiso que tuvo la atención en diferentes latitudes del mundo por una aceptable presentación en el terreno de juego, por molestarse y alegar ante el cambio ordenado por Xabi Alonso, su entrenador, y también por haber estado presente en un amago de bronca con los futbolistas del Barcelona al finalizar el compromiso.

El jugador, que fue una de las figuras del partido, reconoció la atmósfera única y a menudo caótica que rodea el enfrentamiento entre los dos gigantes españoles, tanto en el terreno de juego como fuera de él.

“Así es el Clásico, hay muchas cosas sucediendo dentro y fuera del campo. Intentamos mantener el equilibrio, pero no siempre es posible”, afirmó Vinícius, aludiendo a la presión, las emociones y la carga histórica que impactan en el comportamiento de todos los involucrados.



En un tono conciliador, pero firme sobre la actitud de su equipo, el atacante blanco quiso dejar claro que el espíritu competitivo no debe trascender los límites del respeto, a pesar de las pasiones que se desatan.

Publicidad

“No queremos ofender a nadie, ni a los jóvenes jugadores ni a la afición. Sabemos que al entrar al campo debemos cumplir con nuestro rol, y así fue hoy”, sentenció.

Vinícius Júnior, en el partido entre Real Madrid y Barcelona Foto: AFP

Sus palabras subrayan la intención de los jugadores de concentrarse en su rendimiento y en el objetivo deportivo, más allá de las polémicas que a menudo rodean este tipo de encuentros.

Publicidad

El Real Madrid se llevó una importante victoria en su estadio, afianzando su posición en la tabla. Vinícius Jr. concluyó su intervención con el grito de guerra del madridismo, celebrando el triunfo y el deber cumplido por parte de la plantilla. “¡Hala Madrid” concluyó el internacional brasileño, del que aún se sigue hablando pese a que ya pasaron horas del compromiso de la eterna rivalidad en el fútbol español.

ARTICULO ELABORADO CON IA