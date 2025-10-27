Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Apareció Vinícius tras bronca y escándalo en Real Madrid 2- Barcelona 1; "no siempre es posible"

Apareció Vinícius tras bronca y escándalo en Real Madrid 2- Barcelona 1; "no siempre es posible"

Vinícius Jr fue uno de los personajes principales del clásico español, en el que hizo una buena presentación, pero que se empañó tras su malestar por el cambio de su DT y por careos con sus rivales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2025
Comparta en:
Vinícius Júnior, en el partido entre Real Madrid y Barcelona
Vinícius Júnior, en el partido entre Real Madrid y Barcelona
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad