Aprueban importante cambio en la Premier League; el mercado de fichajes no sería el mismo

Los clubes de la Premier League aprobaron este viernes la introducción del límite salarial (SCR) y de ley de sostenibilidad a corto y largo plazo (SSR) a partir de la temporada 2026-2027, pero rechazaron el límite de gasto (TBA).

El límite salarial implica que los equipos solo podrían gastar el 85 % de sus ingresos en salarios y comisiones a agentes, mientras que el SSR o Sistema de Sostenibilidad y Resiliencia, que mide la capacidad de los clubes de hacer frente a compromisos económicos a corto y largo plazo.

El TBA, el cual ha no ha recabado los apoyos suficientes para salir adelante, suponía que los clubes solo podrían gastar en la plantilla cinco veces lo que ingresara el colista en concepto de derechos televisivos y premios. Si se toma como referencia lo ocurrido en la temporada 2023-2024, la última de la que se tienen cifras exactas, esto supondría que los clubes sólo podrían gastar 550 millones de libras (630 millones de euros).



"El nuevo límite salarial tiene como intención promover igualdad de oportunidades a los clubes que aspiren al éxito y acerca el sistema financiero de la Premier al límite salarial existente de la UEFA, que opera en el 70 %", dijo la Premier en un comunicado.

Las reglas financieras de la Premier League se habían quedado anticuadas porque no habían recibido ninguna actualización desde que se instauraron en 2013. Por lo tanto, no han tenido en cuenta la inflación ni el incremento de los gastos en el fútbol, quedando ancladas en que los clubes de la Premier no podían acumular pérdidas mayores a 105 millones de libras a tres años.

Acción de juego de un partido entre el Liverpool y el Manchester United por Premier League Foto: AFP

Mientras que el SCR y el SSR recibieron el apoyo unánime de los clubes, el TBA solo tuvo siete votos a favor. Para que una iniciativa sea aprobada necesita la luz verde por parte de catorce de los veinte clubes que forman la competición.

Pese a que una actualización del actual 'fair play' financiero es necesaria para el crecimiento de la liga, varios entes relacionados con la Premier han alzado ya la voz para amenazar con demandas si estas medidas se llevan a cabo.

El sindicato de jugadores (PFA, por sus siglas en inglés) confirmó hace días que llevará la propuesta a los tribunales si la Premier no toma en consideración la opinión de los jugadores a la hora de limitar lo que potencialmente pueden ingresar.

"Tenemos una tendencia en el fútbol de pesar que estamos por encima de la ley, pero el fútbol no lo está, y la realidad es que no puedes limitar la capacidad de alguien de ganarse la vida", dijo Maheta Molango, presidente de la PFA.

Acción de juego de un partido entre Aston Villa y Tottenham por Premier League Foto: AFP

"La liga sabe que habrá clubes que llevarán esta medida a los tribunales y en esa situación los únicos que ganan son los abogados. Hay formas de llegar a acuerdos en torno a las sostenibilidad financiera, pero esto no puede ser impuesto de forma unilateral. Esto necesita ser negociado con la gente correcta y hay ciertos mecanismos que tienen que ser respetados", añadió.

Además, tres de las agencias más importantes del Reino Unido, CAA Base, Stellar y Wasserman, escribieron esta semana al departamento legal de la Premier para dejar claro que no han sido consultados sobre estas propuestas.

Según lo expuesto por los abogados, la implementación de esta nueva regulación iría en contra de la ley de libre competencia en el Reino Unido y que sería un "abuso de la posición de poder de la liga", además de "artificialmente limitar la capacidad de gasto" de los clubes y de ser una "restricción ilegal del comercio". Su intención es acudir a los tribunales.