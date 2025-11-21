Síguenos en:
Gol Caracol  / Aprueban importante cambio en la Premier League; el mercado de fichajes no sería el mismo

Aprueban importante cambio en la Premier League; el mercado de fichajes no sería el mismo

Este viernes, la Premier League dio a conocer algunas modificaciones que harán en la liga a partir de la próxima temporada y que tendrían impacto en la alta inversión de los clubes en el mercado.

Por: EFE
Actualizado: 21 de nov, 2025
Logo de la Premier League
Logo de la Premier League
AFP

