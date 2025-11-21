Sigue el misterio con sanción a Luis Díaz en Champions League; hasta Vincent Kompany lo duda

La actividad en las principales ligas de Europa retornan este fin de semana tras la doble jornada FIFA de noviembre, incluida la de Alemania. Así las cosas, Luis Díaz y Bayern Múnich volverán a la acción.

El siguiente reto del extremo guajiro y sus compañeros será frente a Friburgo, este sábado, pero antes de este partido en las toldas del elenco rojo de Baviera hay preocupación y todo tiene que ver precisamente con el talentoso de nuestro país. ¿Qué pasó?

Fue así como a Vincent Kompany le consultaron por Díaz Marulanda y sobre la sanción que tiene en la Champions League, tras haber visto la tarjeta roja en el duelo frente al PSG en París; esto tras una falta a Achraf Hakimi. El director técnico belga expresó que confía que sólo sea un encuentro.

Luis Díaz expulsado en PSG vs Bayern Múnich - Foto: AFP

"Según tengo entendido, está suspendido un partido. No sé cuándo se comunicará, pero me decepcionaría que mi información fuera incorrecta", dijo de entrada el timonel de los 'bávaros'.



A continuación, Kompany agregó que "para él (Luis Díaz), la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que ayudarnos con su energía. El partido contra el Arsenal no tiene mucha importancia. Los chicos llegan al partido contra el Friburgo con mucha energía. Queremos ganar y todavía no pensamos en el Arsenal".

Otras declaraciones de Vincent Kompany:

- Sobre los trabajos de Bayern Múnich en pausa internacional

"Sin duda podría ser una ventaja, pero la verdad es que tenemos un presupuesto mayor que el Friburgo. No quiero excusas. No hubo decepción en el equipo; todos los chicos se clasificaron para el Mundial y regresan con buenas sensaciones. Claro que hubiera preferido tener a los jugadores conmigo toda la semana, pero los jugadores y nosotros estamos acostumbrados".

- ¿Le preocupa una baja de rendimiento del equipo?

"Ya empatamos contra el Unión esta temporada. No ganamos el último partido, no lo hemos olvidado, no es una temporada perfecta. Siempre hay que ser fuertes al final de la temporada; lo que se hace al principio es un extra. Queremos ser aún más fuertes al final. Si nuestro rendimiento es bueno ahora, esta tarea no será fácil, pero queremos ser aún más fuertes al final de la temporada de lo que somos ahora".

- La actualidad de Serge Gnabry

"Serge regresó de su compromiso internacional y todavía sentía molestias. Ya veremos, probablemente no sea suficiente para el partido contra el Friburgo, pero tenemos esperanzas de que pueda jugar después".