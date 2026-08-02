Joven promesa del fútbol sufrió grave accidente de tránsito y se fracturó la mandíbula

Lucca, delantero brasileño de 19 años, sufrió una fractura de mandíbula tras un accidente de tránsito el sábado mientras regresaba a su casa tras una sesión de entrenamiento con el Sao Paulo, según informó este domingo el club.

El joven atacante, formado en las categorías inferiores del equipo paulista, seguirá un "tratamiento conservador", por lo que no necesitará pasar por el quirófano, indicó el Tricolor de Morumbí en sus redes sociales.

Lucca Marques Alencar conducía cuando perdió el control de su automóvil. El golpe activó los airbags, provocando la fractura del maxilar, de acuerdo con la prensa local.

El atacante fue trasladado entonces al Hospital Albert Einstein, uno de los centros clínicos privados más exclusivos de Brasil, donde le dieron puntos de sutura en la zona afectada y recibió el alta a las pocas horas.



LUCCA: GRAÇAS A DEUS, "apenas" uma fratura na mandíbula, após o acidente ocorrido neste sábado.

A imagem do automóvel impressiona, mas os exames feitos no Hospital Albert Einstein não constataram lesões que representassem risco à vida e à continuidade da carreira do atleta. https://t.co/D7LEwRzge2 pic.twitter.com/KUd8fMTyrr — agoniatricolor (@agoniatricolor) August 2, 2026

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Lucca continuará su proceso de recuperación el lunes con un especialista, bajo la supervisión del departamento médico del São Paulo.

"El atacante Lucca fue derivado al Hospital Israelita Einstein tras sufrir un accidente automovilístico en la tarde de este sábado. El atleta se sometió a una serie de exámenes y le fue diagnosticada una fractura de mandíbula, que será corregida con tratamiento conservador tras la indicación de un especialista en cirugía buco-maxilofacial. El jugador se realizó una sutura próxima a la región del mentón y recibirá el alta aún esta noche. ¡Le deseamos una pronta recuperación a nuestro 'Made in Cotia'!",expresó el club en su comunicado.

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El delantero es una de las últimas joyas formadas en el São Paulo, todo un tricampeón de la Copa Libertadores (1992, 1993 y 2005) hoy en horas bajas.

O atacante Lucca foi encaminhado para o Einstein Hospital Israelita após sofrer acidente automobilístico na tarde deste sábado (01).



O atleta passou por uma série de exames e teve diagnosticada uma fratura de mandíbula, que será corrigida com tratamento conservador após… pic.twitter.com/tUo4lsRRYr — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 2, 2026

El cuadro dirigido por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior marcha en la zona media de la Liga y fue eliminado en las primeras rondas de la Copa de Brasil, aunque sigue vivo en la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará un cupo para los cuartos de final ante el Bolívar.