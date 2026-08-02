Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Joven promesa del fútbol sufrió grave accidente de tránsito y se fracturó la mandíbula

Joven promesa del fútbol sufrió grave accidente de tránsito y se fracturó la mandíbula

Hace un par de horas se conoció la delicada situación del joven futbolista, quien sufrió el accidente saliendo del entrenamiento. "Le deseamos pronta recuperación", citó el club.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ago, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lucca Marques Alencar, joven futbolista brasileño de Sao Paulo.
Lucca Marques Alencar, joven futbolista brasileño de Sao Paulo.
Foto: IG de Sao Paulo.

Lucca, delantero brasileño de 19 años, sufrió una fractura de mandíbula tras un accidente de tránsito el sábado mientras regresaba a su casa tras una sesión de entrenamiento con el Sao Paulo, según informó este domingo el club.

El joven atacante, formado en las categorías inferiores del equipo paulista, seguirá un "tratamiento conservador", por lo que no necesitará pasar por el quirófano, indicó el Tricolor de Morumbí en sus redes sociales.

Eduardo Emilio Vilarete
Fútbol Colombiano

Este es el estado de salud de Eduardo Emilio Vilarete, hospitalizado de urgencia en Bogotá

Franco Baresi, exjugador italiano.
Gol Caracol

Mundo del fútbol lamenta muerte de Franco Baresi; leyenda expresó una "pérdida irreparable"

Lucca Marques Alencar conducía cuando perdió el control de su automóvil. El golpe activó los airbags, provocando la fractura del maxilar, de acuerdo con la prensa local.

El atacante fue trasladado entonces al Hospital Albert Einstein, uno de los centros clínicos privados más exclusivos de Brasil, donde le dieron puntos de sutura en la zona afectada y recibió el alta a las pocas horas.

Publicidad

Lucca continuará su proceso de recuperación el lunes con un especialista, bajo la supervisión del departamento médico del São Paulo.

"El atacante Lucca fue derivado al Hospital Israelita Einstein tras sufrir un accidente automovilístico en la tarde de este sábado. El atleta se sometió a una serie de exámenes y le fue diagnosticada una fractura de mandíbula, que será corregida con tratamiento conservador tras la indicación de un especialista en cirugía buco-maxilofacial. El jugador se realizó una sutura próxima a la región del mentón y recibirá el alta aún esta noche. ¡Le deseamos una pronta recuperación a nuestro 'Made in Cotia'!",expresó el club en su comunicado.

Publicidad

El delantero es una de las últimas joyas formadas en el São Paulo, todo un tricampeón de la Copa Libertadores (1992, 1993 y 2005) hoy en horas bajas.

El cuadro dirigido por el exseleccionador brasileño Dorival Júnior marcha en la zona media de la Liga y fue eliminado en las primeras rondas de la Copa de Brasil, aunque sigue vivo en la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará un cupo para los cuartos de final ante el Bolívar.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Sao Paulo de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad