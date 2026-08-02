Por qué no ha jugado David Macalister Silva con Millonarios, en primeras fechas de Liga

Millonarios sacó un triunfazo 0-1 de Barranquilla contra el actual bicampeón del fútbol colombiano, el Junior, todo gracias a un gol en el tiempo de adición del delantero argentino Rodrigo Contreras. Pero en medio de la euforia muchos se han preguntado qué viene pasando con uno de los capitanes y experimentados del equipo 'embajador', David Macalister Silva.

El talentoso mediocampista, quien renovó por seis meses más con el conjunto bogotano, no ha sumado ningún minuto en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay 2026-II, y el técnico Fabián Bustos reconoció la buena disposición que ha tenido el '14' a pesar de no estar teniendo mucho protagonismo.

"Eso es fundamental: que el grupo se sienta parte y que quienes tienen pocos minutos, porque lamentablemente no puedo poner a todos, también se sientan igual de importantes para empujar, alentar, apoyar y sacar esto adelante", comenzó destacando de entrada el DT de Millonarios.

Ya sobre Macalister Silva en concreto, Fabián Bustos aseveró que "en algún momento los vamos a necesitar. En el fútbol no siempre juegan los mismos; es un deporte muy dinámico, con muchas variantes y situaciones que pueden pasar. Siempre es bueno tener gente positiva".



De hecho, el entrenador de Millonarios resaltó que "'Maca' es un tipo positivo", y nombró otro de los experimentados del plantel que no viene teniendo muchos minutos. "Al igual que Carlos Darwin Quintero. Los nombro a ellos porque son jugadores con experiencia y jerarquía, que dejan un poco de lado su ego y tratan de acompañar a sus compañeros".

David Macalister Silva, mediocampista y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay Twitter de Millonarios

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Para cerrar su intervención, Bustos no dudó en mandar un mensaje, dejando claro que lo más importante es lo grupal, especialmente tras los malos resultados que ha tenido el equipo bogotano, que no ha clasificado a la ronda final en los más recientes campeonatos y el enojo de la hinchada se ha hecho sentir.

"La verdad es que hoy Millonarios no está para pensar en uno o en otro. Tenemos que pensar en el grupo y, a través de eso, conseguir los resultados y alcanzar los objetivos que quiere la hinchada, con la que estamos en deuda por lo ocurrido en los últimos dos semestres", finalizó el director técnico en rueda de prensa luego de conseguir sus primeros tres puntos de la Liga BetPlay 2026-II, de visitante, en Barranquilla, contra el Junior.