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Gol Caracol  / Argentina, atenta a una de sus figuras para el Mundial 2026; duro golpe y al hospital

Argentina, atenta a una de sus figuras para el Mundial 2026; duro golpe y al hospital

Falta poco para que se abra el telón del Mundial 2026 y, por eso, cada novedad con los jugadores es noticia como ocurrió con uno de 'la albiceleste'.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros
Nico Paz, de celebración con la Selección Argentina, junto con Enzo Fernández, Ángel Correa, Cuti Romero, Rodrigo de Paul, entre otros
AFP

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