Franco Armani, ovacionado por los hinchas de Nacional; "estoy con mucha ilusión"

Franco Armani se vuelve a vestir con los colores del ‘verdolaga’. El arquero argentino fue presentado como nuevo arquero de Atlético Nacional, en medio del entretiempo del compromiso de preparación frente al Deportivo Táchira, en la noche de este viernes. El Atanasio Girardot lo recibió con vítores y aplausos.

“Armani, Armani”, se escuchó al unísono entre los hinchas presentes en las gradas del máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia.

El oriundo de Casilda salió al gramado de juego en compañía de su esposa Daniela Rendón y su hijo Valentino. Armani fue recibido en medio de un pasillo conformado por sus compañeros y cuerpo técnico, incluido el nuevo DT, Lucas González, quien fue el encargado de darle la bienvenida.

“Franco, cuánto honor y cuánta alegría tenerle aquí con nosotros. Somos todos unos afortunados de regreses acá, no tenemos ninguna duda de que, con tu ayuda, esto se va a hacer todavía mucho más grande. Bienvenido al club”, dijo González.



Franco Armani en su vuelta a Atlético Nacional. Foto tomada del X @nacionaloficial

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Por su parte, Armani agradeció el recibimiento por parte de la hinchada 'verdolaga' y se mostró feliz y con mucha ilusión de regresar nuevamente a su casa.

“La verdad que para mí es un privilegio muy grande volver nuevamente a casa, estaba esperando esta oportunidad, gracias a Dios se dio. Feliz y con mucha ilusión, hacer las cosas bien con todo el grupo, con todos los chicos. Esperemos el apoyo de todos, que nos acompañen, yo sé que siempre están; que se hagan sentir porque son muy importantes. La verdad, muchas gracias a todos por el recibimiento, saben que en mi corazón siempre van a tener un pedacito”, afirmó el golero de 39 años y que llega procedente de River Plate.

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¿Cómo llega Franco Armani a Atlético Nacional?

"Vuelve un Franco Armani consagrado y consolidado en la historia de River, como uno de los arqueros más determinantes e importantes de su historia. Ha roto todo tipo de récords. Fue uno de los jugadores de mejor rendimiento el año pasado en River, el sostén del equipo en grandes tramos. Y este 2026 muy particular, jugó solo dos partidos por lesión, algo que nunca le había pasado en su carrera en el club. Pero creo que Atlético Nacional va a poder disfrutar de un Armani que está para continuar compitiendo. Quizás no es un arquero extremadamente veloz, ni que salga a romper en pelotas áreas o detenidas, pero es un arquero que bajo los tres palos tiene una capacidad de reacción implacable", dijo Juan Patricio Balbi, periodista de 'Espn Argentina, en charla exclusiva con Gol Caracol.