Qué equipo titular perfila Lucas González en Nacional para la Copa BetPlay y Liga BetPlay II-2026

Atlético Nacional disputó en la noche de este viernes un duelo de carácter amistoso frente a Deportivo Táchira en el Atanasio Girardot, compromiso de preparación que más allá del resultado final, tuvo un trasfondo solidario, el de ayudar a las víctimas de los terremotos en nuestro hermano país de Venezuela.

El duelo se llevó a cabo bajo un gran marco de público en las gradas del Atanasio, con los hinchas del ‘verdolaga’ apoyando constantemente a su equipo, y además, con la presentación de Franco Armani como nuevo aquero. Este partido de fogueo le sirvió a Lucas González para ir perfilando ese once titular de cara al inicio de la Liga BetPlay II-2026 y la Copa BetPlay. El resultado fue victoria 1-2 para Deportivo Táchira.

Hay que precisar que el verde paisa salió al terreno de juego con un equipo muy alterno, lleno de suplentes, pero que, para la segunda parte, cambió completamente sus fichas, yendo al campo de juego figuras como Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Marlos Moreno y Jorman Campuzano.

Alfredo Morelos y Edwin Cardona, referentes de Atlético Nacional. Twitter de Atlético Nacional

Fue Deportivo Táchira el que abrió rápidamente el marcador en tierras antioqueñas. A los 4 minutos, Carlos Calzadilla decretó el 0-1 en el tablero. El jugador del elenco venezolano aprovechó una serie de errores en la defensa de Nacional para vencer a Luis Marquinez.

Nacional intentó llegar al pórtico rival, pero los dirigidos por Álvaro Recoba se mostraron bien en el fondo.



Para el inicio de la segunda parte, el ‘verdolaga’ hizo varias modificaciones, envío al campo de juego a los titulares, teniendo así una mejor disposición en el juego.

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A los 65 minutos, Alfredo Morelos igualó la contienda para Nacional, previo a un pase de Edwin Cardona. El 1-1 se subió en el marcador.

Pero la celebración no duró mucho para los dirigidos por Lucas González, ya que inmediatamente Juan Sánchez decretó el 1-2 para

Deportivo Táchira. Remate cruzado, que no alcanzó Marquinez.

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El marcado no se movió, y al final, el duelo de fogueo se llevó el ‘carrusel aurinegro’. Ahora, Nacional se alista para lo que será el duelo de Copa BetPlay frente a Tigres, el martes 21 de julio, y luego para el debut en la Liga II-2026 contra Boyacá Chicó, el sábado 25 de julio.

Lucas González, nuevo director técnico de Atlético Nacional Lucas González, nuevo director técnico de Atlético Nacional

Así formó Atlético Nacional contra Deportivo Táchira: Luis Marquínez; Parra, César Haydar, Yeicar Perlaza, Samuel Velásquez; Elkin Rivero, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Kevin Parra y Cristian Arango.

Cambios en Nacional: Felipe Marín por Rivero (19’), Eduard Bello por Perlaza (46’), Simón García por Néider Parra (46’), William Tesillo por Haydar(46’), Milton Casco por Velásquez (46’), Mateus Uribe por Juan Manuel Zapata (46’), Edwin Cardona por Rengifo (46’); Marlos Moreno por Rodríguez (46’), Alfredo Morelos por Arango (46’) y Andrés Sarmiento por Kevin Parra (46’).

DT: Lucas Gónzalez.

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Estadio: Atanasio Girardot.