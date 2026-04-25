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Gol Caracol  / El Mundial 2026 puede quedarse sin otra figura; "lesión de rodilla y salió en camilla"

El Mundial 2026 puede quedarse sin otra figura; "lesión de rodilla y salió en camilla"

Después de lo ocurrido con Ekitiké, Rodrygo, Gnabry, Estevao, Yamal, 'Cuti' Romero, entre otros, la suerte no acompañó a otra estrella que era fija para el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Xavi Simons, mediocampista neerlandés, se lesionó y es duda para el Mundial 2026
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AFP

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