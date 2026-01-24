Argentina perdería a figura para el Mundial 2026 por lesión; "fue el tendón de Aquiles"

El defensa argentino Juan Foyth sufre una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, según explicaron este sábado fuentes del Villarreal, tras hacer una primera valoración médica al jugador que se retiró lesionado en el primer tiempo del encuentro ante el Real Madrid.

El club 'groguet' aún debe hacerle nuevas pruebas a Foyth para confirmar el alcance de la lesión pero en la entidad temen que sufra una lesión grave.

Foyth se tuvo que retirar del terreno de juego a los veinte minutos, tras una acción en la que trataba de defender a un jugador del Real Madrid y lo hizo cojeando y ayudado por miembros del cuerpo médico del club.

