Argentina perdería a figura para el Mundial 2026 por lesión; "fue el tendón de Aquiles"

El defensa argentino Juan Foyth sufre una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, según explicaron este sábado fuentes del Villarreal, tras hacer una primera valoración médica al jugador que se retiró lesionado en el primer tiempo del encuentro ante el Real Madrid.
ALARMAS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: JUAN FOYTH SE LESIONÓ SOLO EN EL PARTIDO ENTRE VILLARREAL Y REAL MADRID.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026
El club 'groguet' aún debe hacerle nuevas pruebas a Foyth para confirmar el alcance de la lesión pero en la entidad temen que sufra una lesión grave.
Juan Foyth se retiró lesionado en el Villarreal. La imagen preocupa para el defensor que está en carrera de ir al Mundial.— Axel Laurini (@alaurini) January 24, 2026
Foyth se tuvo que retirar del terreno de juego a los veinte minutos, tras una acción en la que trataba de defender a un jugador del Real Madrid y lo hizo cojeando y ayudado por miembros del cuerpo médico del club.
🚨🇦🇷 Juan Foyth se lesionó solo ante el Real Madrid y tuvo que ser reemplazado.— AMS (@AmsOficialsport) January 24, 2026
Salió sin poder pisar. A pocos meses del Mundial 😬🏆
