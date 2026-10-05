Argentina vs. Benín: hora y dónde ver EN VIVO por TV el último partido de Messi con la 'albiceleste'

La Selección de Argentina recibirá este martes, en Buenos Aires, a Benín en un amistoso que quedará en la historia del fútbol por marcar la despedida de Lionel Messi, a sus 39 años, de la 'albiceleste' tras más de 200 partidos y 21 años de una trayectoria plagada de récords y títulos.

Un partido especial para el '10'

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El encuentro tendrá como protagonista casi exclusivo al astro rosarino, que no participó en las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0) de la última semana, utilizadas por el entrenador Lionel Scaloni para probar nuevos jugadores en varias posiciones del campo de juego.

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Entre los debutantes, destacaron el lateral izquierdo Román Vega, del Zenit de Rusia y titular ante Bolivia, y del atacante Leonel Flores, joven promesa de Boca Juniors.



Lionel Messi fue campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. Foto: AFP

También vieron más minutos algunos futbolistas que no habían tenido mucho rodaje, como Gianluca Prestianni, Nicolás Paz y Valentín Barco.

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De cara al choque de este martes, la Albiceleste vestirá una equipación especial diseñada por Adidas para el homenaje a Messi, que tendrá como escenario un estadio Monumental a tope tras haber vendido todos sus boletos disponibles en solo minutos.

Messi, que disputará su partido número 208 con la celeste y blanca, será homenajeado también por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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En cuanto a la alineación argentina, se espera que Scaloni plantee un equipo similar al del último Mundial, tras la incorporación en los últimos días al plantel de futbolistas como Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi, que al igual que Messi no participaron de los últimos dos amistosos.

Otro de los que podría hacerse un lugar en el once inicial es Nicolás González, que no tuvo minutos ante Bolivia e ingresó menos de media hora ante Burkina Faso el pasado sábado.

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Benín, por su parte, llega del duelo de este martes tras un buen comienzo en la clasificación hacia la próxima Copa Africana de Naciones: el 25 de septiembre empató 1-1 ante Burkina Faso y el 29 del mes pasado derrotó a Mauritania 2-1.

Pese a tratarse de un amistoso, para los 'cheetahs' el choque ante Argentina representa un partido importante, tanto por la talla del rival como por tratarse de la despedida de Messi.

Argentina vs. Bolivia en duelo de preparación. Foto: Getty Imágenes

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El capitán Steve Mounié, delantero del Augsburgo de Alemania, declaró a la prensa local que el partido representa "un gran momento" para su selección: "Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos. Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África".

Alineaciones probables:

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Argentina: Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Alexis MacAllister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Entrenador: Lionel Scaloni.

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Benín: Marcel Dandjinou, Charlemagne Azongnitode, Yohan Roche, Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou, Sessi D'Almeida, Imourane Hassane, Rodolfo Aloko, Junior Olaitan, Aiyegun Tosin, Steve Mounié.

Entrenador: Gernot Rohr.

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Argentina vs. Benín: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de despedida de Lionel Messi con la 'albiceleste'

Día: martes 6 de octubre del 2026.

Jornada: partido amistoso.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia)

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Árbitro: Fernando Véjar (CHI).

Estadio: Monumental de Buenos Aires, Argentina.

Transmisión por TV: DSports - DGO

ONLINE: www.golcaracol.com