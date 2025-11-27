Síguenos en:
Arne Slot no tira la toalla en Liverpool: "Tengo el apoyo de la directiva"

Arne Slot no tira la toalla en Liverpool: "Tengo el apoyo de la directiva"

El conjunto inglés sufrió una dura derrota en la Champions League, al caer 1-4 en Anfield frente al PSV Eindhoven por la quinta jornada del certamen.

Por: EFE
Actualizado: 27 de nov, 2025
Jugadores de Liverpool y el entrenador, Arne Slot, se lamentan por nueva derrota en Premier League
Jugadores de Liverpool y el entrenador, Arne Slot, se lamentan por nueva derrota en Premier League
