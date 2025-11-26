América vs. Medellín, EN VIVO: a qué hora y por dónde el duelo por la fecha 3, del grupo A

Este jueves 27 de noviembre, América de Cali e Independiente Medellín se ponen cita en el estadio Pascual Guerrero, para darle cierre a la tercera jornada en el grupo A, de los cuadrangulares finales por la Liga BetPlay II-2025.

Y es que, tanto vallunos como paisas llegan en una situación compleja, con la necesidad de sumar para empezar a acortar distancias y llegar a las últimas fechas con verdaderas posibilidades de clasificar a la gran final del fútbol colombiano.

Cabe destacar que, por su parte, este miércoles Atlético Nacional y Junior de Barranquilla igualaron 1-1 en el estadio Ditaires, quedando ambos en la cima con cinco puntos.



¿Cuáles son los convocados de América de Cali?

Horas previas a que ruede la pelota en el estadio Pascual Guerrero, el equipo rojo caleño publicó el listado de sus futbolistas convocados para este importante y trascendental encuentro, frente a los antioqueños.

📋 Los convocados por el profe David González para recibir mañana a Independiente Medellín en el Pascual Guerrero. 🇦🇹 pic.twitter.com/fPt2CL5T9U — América de Cali (@AmericadeCali) November 27, 2025

En el arco, Joel Graterol y Jorge Soto fueron los elegidos por David González; mientras que Andrés Mosquera, Mateo Castillo, Marcos Mina, Brayan Correa, Jean Pestaña, Ómar Bertel y Nicolás Hernández, son los defensas convocados.



Ya en el mediocampo, los delegados por el entrenador paisa son Josen Escobar, Andrés Roa, Luis Paz, Sebastián Navarro y Joel Romero. Por otro lado, para el ataque, los convocados fueron Cristian Barrios, Jan Lucumí, Adrián Ramos, Kevin Angulo, Yojan Garcés, Tilmar Palacios.



¿Cuáles son los convocados de Medellín?

El cuadro ‘poderoso’, que al igual que América, llega con solo una unidad para este enfrentamiento, anunció detalles previos a este partido, referente a su estrategia e itinerario, con el que buscará regresarse a territorio paisa con la victoria.

Publicidad

Y es que, a pesar de que Alejandro Restrepo no podrá estar en la línea por una sanción de tres jornadas; con esta ya cumple la segunda, pues, sí dirigió la última práctica del equipo, este miércoles 26 de noviembre.

“Los dirigidos por Alejandro Restrepo, tuvieron su última práctica en la mañana del miércoles 26 en su sede deportiva de Llanogrande, posteriormente, de ahí el equipo salió al aeropuerto José María Córdova, desde donde viajará en vuelo directo a la ciudad de Cali”, citó el comunicado del ‘poderoso’, que justamente ya se encuentra en la ‘sucursal del cielo’.



¿A qué hora y por dónde ver el partido entre Medellín y América?

Este compromiso, que se jugará el jueves 27 de noviembre a las 6:30 p.m., tendrá transmisión de Win +.