Arne Slot puso la cara por el mal momento que vive Liverpool; ¿extrañan a Luis Díaz?

Arne Slot, técnico del Liverpool, justificó el mal momento del egipcio Mohamed Salah, que atraviesa una mala racha con solo tres goles esta temporada, asegurando que es "un momento difícil para todos"

Los 'Reds' rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas -tres en la Premier y una en Liga de Campeones- al ganar este martes en la competición europea al Eintracht de Frankfurt (1-5), en un duelo en el que Salah fue suplente.

"Todo el mundo ha atravesado un mal momento. Los jugadores fallan ocasiones y él es un ser humano, aunque no estemos acostumbrados a que pierda oportunidades de gol. Ha habido bastantes cambios en el equipo y hay que adaptarse a ello", dijo el neerlandés este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Brentford.

"Lo principal es que siempre ha marcado goles para el Liverpool y lo último que me preocupa es que vuelva a marcar goles. Lo ha hecho toda su vida y espero que lo haga de nuevo en las próximas semanas y meses", añadió.



Luis Díaz y Arne Slot en Liverpool AFP

El delantero, que en la pasada campaña lideró a su equipo a ganar el título de Premier con 29 goles y 18 asistencias, apenas ha marcado tres goles en doce partidos este curso, uno de ellos de penalti, y ha dado tres asistencias.

El conjunto inglés, que va tercero a cuatro puntos del Arsenal, que es líder, tratará de volver a conseguir una victoria en el torneo doméstico ante el Brentford para acercarse a los puestos de cabeza.