Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Arne Slot puso la cara por el mal momento que vive Liverpool; ¿extrañan a Luis Díaz?

Arne Slot puso la cara por el mal momento que vive Liverpool; ¿extrañan a Luis Díaz?

Luis Díaz fue uno de los jugadores que salió de los 'reds' para la vigente temporada y, justamente, el entrenador se pronunció sobre esa situación y otros casos.

Por: EFE
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Arne Slot, director técnico de Liverpool, tras un partido de la Champions League
Arne Slot, director técnico de Liverpool, tras un partido de la Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad