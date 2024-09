No, gracias.

Cali vs. Millonarios abrirá la programación de la fecha 13 de la Liga Betplay II-2024 La fecha 13 de la Liga Betplay II-2024 se efectuará del 4 al 7 de octubre y en la que Once Caldas defenderá el liderato. Conozca el horario de los partidos, incluido el de Cali vs. Millonarios.