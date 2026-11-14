Arturo Vidal le dio palo a Chile por perder con la Selección Colombia en Cali; acá lo que dijo

La reciente caída contra la Selección Colombia por marcador de 1-0, en duelo de preparación disputado la noche del viernes anterior en la ciudad de Cali, volvió a encender el debate sobre las decisiones de Nicolás Córdova al frente de Chile. En esta ocasión fue Arturo Vidal el que alzó la voz para cuestionar los criterios del cuerpo técnico de la 'roja' y exigir convocatorias basadas en el presente, abriendo la puerta a figuras de experiencia y del medio local.

Así fue como durante su espacio en el canal chileno 'Mega', el popular 'King Arturo' apuntó directamente a nombres concretos. Sobre Fernando Zampedri, goleador de Universidad Católica, y quien aún no ha sido considerado tras su nacionalización, fue tajante: "Católica tiene a Zampedri. Llama a Zampedri porque Zampedri se ganó solo el llamado".

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Asimismo, Vidal defendió la vigencia de históricos como Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, actuales referentes de Universidad de Chile. Para el exBarcelona, la jerarquía debe ir de la mano del rendimiento actual.

Chile perdió con Colombia en duelo de preparación en la ciudad de Cali. Foto: AFP

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"Vargas llámalo porque está volando. Aránguiz si está bien, tienes que llamarlo. Ya después verás si tiene que jugar o no jugar, pero lo está demostrando que está vigente. No está jugando porque es Aránguiz, está jugando porque se lo está ganando en el día a día, en los partidos sale figura, lo mismo el 'Edu'", argumentó, descartando que su presencia responda únicamente a lo que han hecho en sus carreras.



El actual mediocampista de Colo Colo cerró su crítica dejando abierta la exigencia de mirar con mayor atención el talento de otros clubes del torneo chileno. "De otros equipos también hay muy buenos jugadores", terminó por indicar Arturo Vidal.

Lo cierto es que el combinado de Chile volverá a enfrentar a Colombia el próximo martes 17 de noviembre, esta vez en territorio austral, a partir de las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país.