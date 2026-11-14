Los líos en el fútbol colombiano no paran; Deportivo Pereira entró en cese de actividades

La crisis financiera del Deportivo Pereira sumó un capítulo crítico este sábado 14 de noviembre. La plantilla del conjunto risaraldense decidió suspender sus actividades ante los constantes incumplimientos salariales —que acumulan más de dos meses de mora—, una determinación que pone en riesgo inminente la realización del partido frente a América de Cali por la fecha 19 de la Liga BetPlay II, pactado para este día a las 3:30 de la tarde.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) confirmó la medida y respaldó a los deportistas del elenco 'matecaña'.

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"ACOLFUTPRO respalda la decisión de los futbolistas y exige respeto por sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas. ¡Los derechos laborales de los futbolistas se respetan!", manifestó la agremiación.

Deportivo Pereira en Liga BetPlay 2026-II Colprensa

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La contundente respuesta del plantel se produce apenas 24 horas después de que la directiva del Deportivo Pereira asegurara, el viernes anterior en un comunicado, haber alcanzado un acuerdo económico. Sin embargo, los compromisos en el papel no bastaron para frenar el malestar de un grupo de jugadores que decidió pasar a la acción.



En el escrito, justificaron los retrasos en los salarios alegando que se encuentran a la espera del dinero prometido por la firma Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. Según la institución, los representantes del grupo empresarial asumieron el compromiso de responder por los saldos pendientes tras culminar los trámites de autenticación notarial de los documentos.

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"Estos recursos estarán destinados a iniciar el proceso de pago de los salarios pendientes de todos los colaboradores de la institución", explicó el Pereira en el documento, en el que fijó el martes 17 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, como el plazo estipulado para realizar el primer desembolso.

✍️ Comunicado de prensa, noviembre 13 de 2026. pic.twitter.com/wen4LThzpU — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) November 13, 2026

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Asimismo, desde la dirigencia 'matecaña' enfatizaron en la necesidad de que la inyección de capital se concrete sin demoras. "Esperamos que los compromisos adquiridos por este grupo empresarial se materialicen en los tiempos anunciados y que su gestión contribuya al fortalecimiento y desarrollo de esta histórica institución".

