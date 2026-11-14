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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 14 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 14 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY sábado 14 de noviembre, con jornada de infarto en la Liga BetPlay II-2026 y partidazos en la Liga de Naciones de la UEFA. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Hay jornada de definición en la Liga BetPlay II-2026.
Hay jornada de definición en la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa.

Este sábado el calendario futbolero trae definición de infarto en la Liga BetPlay II-2026, debido a que se conocerán los últimos tres equipos clasificados a los cuadrangulares finales.

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Además, hay acción en la Liga de Naciones de la UEFA y en la Copa de Argentina.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, sábado 14 de noviembre del 2026:

PartidoHoraCompeticiónCanales
Kosovo vs. Israel9:00 a. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Georgia vs. Hungría12:00 p. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Noruega vs. Gales12:00 p. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Sint Maarten vs. Guayana Francesa2:00 p. m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Suecia vs. Bosnia2:45 p. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Austria vs. República de Irlanda2:45 p. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Portugal vs. Dinamarca2:45 p. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Irlanda del Norte vs. Ucrania2:45 p. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Rumanía vs. Polonia2:45 p. m.UEFA Nations LeagueDisney+ Premium
Águilas Doradas vs. Medellín3:30 p. m.Liga BetPlayWin+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
Bucaramanga vs. Fortaleza3:30 p. m.Liga BetPlayWin+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
Millonarios vs. Alianza3:30 p. m.Liga BetPlayWin+ Fútbol, Win Play
Atlético Nacional vs. Once Caldas3:30 p. m.Liga BetPlayWin+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
Deportivo Pereira vs. América de Cali3:30 p. m.Liga BetPlayWin+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
Cúcuta vs. Jaguares FC3:30 p. m.Liga BetPlayWin+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
Deportivo Cali vs. Deportes Tolima3:30 p. m.Liga BetPlayWin+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
Haití vs. Estados Unidos4:30 p. m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Banfield vs. Boca Juniors5:00 p. m.Copa ArgentinaWin Play, TyC Sports Internacional
San Vicente y Granadinas vs. Belice7:00 p. m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
Jamaica vs. México8:00 p. m.CONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube

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