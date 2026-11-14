Partidos EN VIVO HOY 14 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Este sábado el calendario futbolero trae definición de infarto en la Liga BetPlay II-2026, debido a que se conocerán los últimos tres equipos clasificados a los cuadrangulares finales.
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Además, hay acción en la Liga de Naciones de la UEFA y en la Copa de Argentina.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, sábado 14 de noviembre del 2026:
|Partido
|Hora
|Competición
|Canales
|Kosovo vs. Israel
|9:00 a. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Georgia vs. Hungría
|12:00 p. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Noruega vs. Gales
|12:00 p. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Sint Maarten vs. Guayana Francesa
|2:00 p. m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Suecia vs. Bosnia
|2:45 p. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Austria vs. República de Irlanda
|2:45 p. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Portugal vs. Dinamarca
|2:45 p. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|2:45 p. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Rumanía vs. Polonia
|2:45 p. m.
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|Águilas Doradas vs. Medellín
|3:30 p. m.
|Liga BetPlay
|Win+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
|Bucaramanga vs. Fortaleza
|3:30 p. m.
|Liga BetPlay
|Win+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
|Millonarios vs. Alianza
|3:30 p. m.
|Liga BetPlay
|Win+ Fútbol, Win Play
|Atlético Nacional vs. Once Caldas
|3:30 p. m.
|Liga BetPlay
|Win+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
|Deportivo Pereira vs. América de Cali
|3:30 p. m.
|Liga BetPlay
|Win+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
|Cúcuta vs. Jaguares FC
|3:30 p. m.
|Liga BetPlay
|Win+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
|Deportivo Cali vs. Deportes Tolima
|3:30 p. m.
|Liga BetPlay
|Win+ Fútbol, Win Play, Win Sports, winsports.co
|Haití vs. Estados Unidos
|4:30 p. m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Banfield vs. Boca Juniors
|5:00 p. m.
|Copa Argentina
|Win Play, TyC Sports Internacional
|San Vicente y Granadinas vs. Belice
|7:00 p. m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|Jamaica vs. México
|8:00 p. m.
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube