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"James Rodríguez aportó mucho a la Selección Colombia, pero hay que acomodar opciones"

La era posterior a James Rodríguez en la Selección Colombia exige nuevos caminos tácticos. Así lo dejó claro Dávinson Sánchez luego del triunfo sobre Chile en el Pascual Guerrero.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de nov, 2026
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James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
Foto: AFP

Tras la victoria por 1-0 de la Selección Colombia sobre Chile en el Pascual Guerrero —en el inicio del ciclo posterior al retiro internacional de James Rodríguez—, Dávinson Sánchez analizó el triunfo de la 'amarilla' y reflexionó sobre el legado del histórico volante cucuteño, además del reto que representa la transición en la creación del combinado nacional.

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Y es que al nuevo capitán de la 'tricolor', le consultaron en zona mixta si a la escuadra colombiana le hizo falta ese '10', un jugador diferente, así como lo fue Rodríguez Rubio vestido con los colores patrios.

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"Hablar de James, el cual, pienso que tenemos que estar, no solamente agradecidos, sino hacer que su presencia por ahí sea bueno, reemplazada por alguien, no podemos decirlo", dijo de entrada el caucano en su charla con los medios de comunicación.

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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En esa misma línea, Dávinson elogió la trayectoria del exReal Madrid y Bayern Múnich y reconoció lo complejo que resulta buscar un reemplazo directo con sus mismas características.

"Todos los jugadores somos diferentes, James aportó, sigue aportando un montón al fútbol colombiano, lo seguimos disfrutando en el fútbol local. Y ahora, se jugará a un nivel diferente, tendremos que acomodar a las opciones que tenemos", sostuvo el zaguero del Galatasaray de Turquía.

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Y a renglón seguido añadió: "Definitivamente hacer una comparación entre James u otro jugador, el mismo 'Juanfer' (Quintero), que tuvo la chance de jugar ahí en esa posición es por ahí difícil", explicó el defensor central en referencia a la etapa de transición que afronta la Selección Colombia.

Dávinson Sánchez, capitán de la Selección Colombia.
Dávinson Sánchez, capitán de la Selección Colombia.
Foto: Colprensa

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Finalmente, Dávinson Sánchez dejó un mensaje de exigencia para los jóvenes que asumen el recambio generacional.

"Los chicos vienen con hambre, tienen mucho talento y a este nivel tienen que acostumbrarse a rendir siempre", concluyó.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Luego del triunfo 1-0 sobre Chile en el estadio Pascual Guerrero, los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a tener acción este martes 17 de noviembre, cuando visiten a la 'roja' en territorio austral a las 6:00 p.m. (hora colombiana). Dicho juego lo podrán ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal y en el canal de Youtube de Gol Caracol.

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