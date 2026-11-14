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Gol Caracol  / Raphinha pide perdón por la roja contra Japón, pero estalló contra el árbitro; "es inadmisible".

Raphinha pide perdón por la roja contra Japón, pero estalló contra el árbitro; "es inadmisible".

Tras la derrota 3-2 de Brasil frente a Japón en duelo de preparación, Raphinha asumió la responsabilidad de su expulsión, pero no dudó en cargar contra la actuación arbitral.

Por: EFE
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Raphinha fue expulsado en la derrota de Brasil contra Japón, en partido de preparación.
Raphinha fue expulsado en la derrota de Brasil contra Japón, en partido de preparación.
Foto: AFP

Raphinha, delantero de la Selección de Brasil, pidió este sábado disculpas por su expulsión en la derrota de la 'canarinha' frente a Japón (3-2) y criticó duramente la actuación del árbitro de Singapur, Jansen Foo, a quien acusó de cometer numerosos errores que perjudicaron a su selección.

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"Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme por mi comportamiento, por la expulsión, pero a veces me resulta difícil controlarme después de tantos errores del árbitro durante el partido", declaró a 'Grupo Globo'.

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Raphinha en Brasil vs. Japón en partido de preparación.
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Sin lesiones, pero expulsado: el saldo de Raphinha en la derrota de Brasil contra Japón

Raphinha, sustituido por Endrick en el minuto 71, fue expulsado junto al seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, por protestar el gol de Sakamoto en el tiempo añadido, al entender que existió una falta previa de Minamino sobre Joao Gomes.

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"Intenté hablar con él varias veces y en ninguna sentí que estuviera dispuesto a escucharme", lamentó el atacante, que insistió en que el colegiado "cometió errores en muchos momentos del partido".

Raphinha en Brasil vs. Japón en partido de preparación.
Raphinha en Brasil vs. Japón en partido de preparación.
Foto: AFP

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También cuestionó una posible mano anterior al primer tanto japonés: "Es inaceptable. En mi opinión, su primer gol fue producto de una falta donde el chico tocó el balón con la mano".

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Raphinha reclamó además un penalti por un empujón dentro del área, otra de las acciones que motivaron sus protestas.

Por último, defendió el buen papel de su selección: "Lo intentamos desde el principio, obviamente, sin olvidar lo que tenemos que mejorar. Somos un equipo en crecimiento, recuperando su mejor forma tras el Mundial. En mi opinión, hicimos un gran partido, mucho mejor en la segunda parte que en la primera, pero es difícil, sobre todo cuando juegas contra el árbitro, se complica mucho", concluyó el talentoso de la 'canarinha'.

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El atacante, de 29 años, terminó el encuentro sin problemas físicos aparentes, después de una semana marcada por la controversia sobre sus lesiones con Brasil y las conversaciones con el Barcelona para dosificar sus minutos.

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