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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Javier Suárez; "acá muchos dicen que somos paquetes, me gustaría verlos en el verde"

Luis Javier Suárez; "acá muchos dicen que somos paquetes, me gustaría verlos en el verde"

Al samario le consultaron sobre el por qué a los delanteros de la Selección Colombia, a los número '9' , les cuesta tanto hacer goles, teniendo en cuenta que en sus equipos los anotan constantemente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Luis Javier Suárez en acción de juego entre Colombia y Chile en el Pascual Guerrero.
Luis Javier Suárez en acción de juego entre Colombia y Chile en el Pascual Guerrero.
Foto: Colprensa

Luis Javier Suárez se mostró autocrítico, pero firme luego de la victoria 1-0 de la Selección Colombia frente a Chile en el estadio Pascual Guerrero, en duelo de preparación. Aunque el delantero samario dejó sensaciones positivas por su entrega en el frente de ataque, su actuación estuvo marcada por una opción clara de gol desperdiciada y por la posterior asistencia en la jugada que terminó definiendo el compromiso.

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Suárez Charris se refirió en primera instancia a esa oportunidad frente al arco de la 'austral' que no logró concretar, antes de participar en la acción del tanto de la 'tricolor'.

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"Sí, yo creo que pudo entrar y a la misma vez no pudo. Eso es lo bonito del fútbol que tenemos los delanteros. Creo que por ahí fue una ocasión buena que no se pudo concretar, pero supimos tener paciencia y cuando también hay que tocarla, la toqué a Dani (Muñoz), él centró y fue gol", explicó en zona mixta.

Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Luis Javier Suárez, delantero de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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A continuación, el futbolista del Sporting Lisboa fue consultado sobre el por qué a los delanteros de la Selección Colombia, a los número '9' , les cuesta tanto hacer goles, teniendo en cuenta que en sus equipos los anotan constantemente; cada fin de semana.

"¿Tú qué crees qué falta? Yo creo que cuando estamos ahí (con nuestros equipos) parece que todos los días metemos goles y yo todos los días ahí no meto goles. Habían pasado dos partidos y después volví a meter goles. Entonces, creo que es un poco de perspectiva", apuntó la figuras de los 'leones'.

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Y complementó: "Creo que aquí se nos exige, obviamente, por la dificultad que es llevar la camisa. Muchos dicen que nos pesa, que muchas cosas, que somos paquetes, que todo eso... Pero me gustaría ver a mucha gente dentro del verde (campo de juego) y a ver si son capaces de hacer eso, lo que yo hago en Europa o lo que yo hago aquí".

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