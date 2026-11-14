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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior de Barranquilla tomó contundente decisión con Sebastián Viera; ya es oficial

Junior de Barranquilla tomó contundente decisión con Sebastián Viera; ya es oficial

A través de un comunicado, Junior de Barranquilla se pronunció sobre el futuro del entrenador uruguayo, quien había llegado en reemplazo de Alfredo Arias hace pocos meses.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Sebastián Viera, extécnico del Junior de Barranquilla.
Sebastián Viera, extécnico del Junior de Barranquilla.
Foto oficial del Junior de Barranquilla

El Junior de Barranquilla sacudió, este sábado 14 de noviembre, el panorama del fútbol profesional colombiano al anunciar oficialmente la finalización del vínculo contractual con Sebastián Viera y todo su cuerpo técnico.

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A través de un comunicado, la institución 'rojiblanca' informó a su afición que el ciclo del ídolo uruguayo desde el banco técnico ha llegado a su fin.

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"Junior F.C. informa a la opinión pública, a los medios de comunicación y a sus aficionados que el vínculo contractual con Sebastián Viera y los integrantes de su cuerpo técnico ha finalizado", se leyó en primera instancia.

Sebastián Viera, extécnico del Junior de Barranquilla.
Sebastián Viera, extécnico del Junior de Barranquilla.
Foto oficial del Junior.

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En el escrito, el actual bicampeón de la Liga BetPlay expresó su agradecimiento a Viera Galaín y a todo su 'staff' durante el tiempo que estuvieron al mando del 'tiburón'.

"La institución agradece a Sebastián y a cada uno de los miembros de su equipo de trabajo por la disposición, el compromiso y la dedicación demostrados durante su tiempo al servicio de Junior F.C. Les expresamos nuestro reconocimiento por el camino compartido y les deseamos lo mejor en los nuevos retos y desafíos que emprendan, tanto en el ámbito profesional como personal", terminó por indicar el comunicado del plantel 'currambero'.

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¿Cómo le fue a Sebastián Viera como DT del Junior?

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El paso de Sebastián Viera por el banquillo del 'tiburón' fue breve e intenso, marcado por la alta exigencia de tomar un proyecto golpeado a mitad de torneo y el peso de dirigir al club donde es ídolo.

Viera Galaín asumió la dirección técnica en septiembre de 2026 en reemplazo de Alfredo Arias, encontrando al Junior en la parte baja de la tabla con apenas dos puntos. A lo largo de sus partidos dirigidos en la Liga, el estratega uruguayo intentó recomponer el rumbo, pero no alcanzó para lograr el objetivo de instalarse entre los ocho mejores para defender la corona.

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