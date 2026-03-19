Así es el calendario de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026; cerrará de local en El Campín

River Plate enfrentará, en su regreso a la Copa Sudamericana desde su última participación en 2014, al brasileño Red Bull Bragantino, al Blooming boliviano y al Carabobo venezolano, como parte de la llave H de la fase de grupos que se inaugurará el próximo 7 de abril. Millonarios, por su parte, tendrá que medirse a Sao Paulo, Boston River y O'Higgins, y tendrá que mostrar un alto nivel para clasificar a octavos de final. Así quedó establecido en el sorteo celebrado este jueves en la ciudad paraguaya de Luque, que alberga la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Otra llave de peligro la protagonizarán el Santos, del brasileño Neymar, que se enfrentará al argentino San Lorenzo, al Deportivo Cuenca ecuatoriano y al paraguayo Recoleta, que debuta en el torneo. El subcampeón de la pasada edición, Atlético Mineiro, se medirá, por su parte, con el peruano Cienciano, con la Academia Puerto Cabello venezolana y con el Juventud uruguayo.



Calendario de Millonarios en grupos de Copa Sudamericana 2026

Aunque ya hay un orden para los partidos de local y visitante en esta fase del certamen internacional de la Conmebol, lo que falta por confirmar es el día y hora exacta para estos compromisos.

Fecha 1: O’Higgins vs Millonarios (visitante)

Fecha 2: Millonarios vs Boston River (local)

Fecha 3: Millonarios vs Sao Paulo (local)

Fecha 4: Boston River vs Millonarios (visitante)

Fecha 5: Sao Paulo vs Millonarios (visitante)

Fecha 6: Millonarios vs O’Higgins (local)

Cabe recordar que Millonarios logró su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, tras superar 1-3 a Atlético Nacional en la fase previa, consiguiendo uno de los dos cupos a este ronda el torneo de Conmebol.



Jugadores de Millonarios celebrando su triunfo sobre Nacional. Millonarios.

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Esta fase del torneo continental, que se disputará del 7 de abril al 28 de mayo, dará el boleto a los octavos de final a los primeros de cada llave, mientras que los segundos pasarán a un repechaje con los terceros de la competencia de grupos de la Copa Libertadores.

Tendrá un receso, debido al Mundial de la FIFA 2026. Los octavos se disputarán entre el 21 de julio y el 30 de agosto.

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La final está pautada para el 21 de noviembre en la caribeña ciudad colombiana de Barranquilla.



A continuación los grupos de Copa Sudamericana 2026:

Grupo A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú).

Grupo B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela) y Juventud (Uruguay).

Grupo C: São Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile).

Millonarios se impuso a Nacional en la Liga BetPlay I-2026 Colprensa

Grupo D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador) y Recoleta (Paraguay).

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Grupo E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia) y Botafogo (Brasil).

Grupo F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay) y Deportivo Riestra (Argentina).

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Grupo G: Olimpia (Paraguay), Vasco da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile) y Barracas Central (Argentina).

Grupo H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia) y Carabobo (Venezuela).