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Gol Caracol  / Cuánto dinero ganarán los campeones de Copa Libertadores y Sudamericana en el 2026

Cuánto dinero ganarán los campeones de Copa Libertadores y Sudamericana en el 2026

La Conmebol anunció un aumento en los premios económicos para las finales de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026, una medida que busca fortalecer a los clubes y elevar la competitividad.

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, en exhibición
Trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, en exhibición.
Getty Images

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