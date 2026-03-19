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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Medellín 2-0 Junior

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Medellín 2-0 Junior

El actual campeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, perdió en su visita al DIM en el estadio Atanasio Girardot. Queda solo un partido para terminar la fecha 12.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Medellín vs Junior
Medellín vs Junior - Foto:
Colprensa

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