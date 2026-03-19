Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Medellín 2-0 Junior

La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I siguió este jueves con tres partidos más en el campeonato del fútbol colombiano, pero con Medellín contra Junior siendo el encuentro estelar de la jornada, que terminó con victoria 2-0 para los antioqueños sobre los barranquilleros.

A primera hora, Alianza FC derrotó 1-0 a Jaguares. Luego, el Deportes Tolima, que en las últimas horas ya conoció a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores, venció 2-0 a Fortaleza y está metido entre los ocho primeros de la tabla de posiciones.

Para completar la jornada 12 se jugará este viernes Águilas Doradas vs América de Cali, a las 4:00 p.m., en el estadio Cincuentenario.

Actualmente el líder de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I sigue siendo Atlético Nacional, con 24 puntos, a pesar de la dura derrota 3-0 a manos de Millonarios, el pasado martes en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Medellín 2-0 Junior, por fecha 12: