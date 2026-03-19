Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, tras Medellín 2-0 Junior

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La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-I siguió este jueves con tres partidos más en el campeonato del fútbol colombiano, pero con Medellín contra Junior siendo el encuentro estelar de la jornada, que terminó con victoria 2-0 para los antioqueños sobre los barranquilleros.
A primera hora, Alianza FC derrotó 1-0 a Jaguares. Luego, el Deportes Tolima, que en las últimas horas ya conoció a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores, venció 2-0 a Fortaleza y está metido entre los ocho primeros de la tabla de posiciones.
Para completar la jornada 12 se jugará este viernes Águilas Doradas vs América de Cali, a las 4:00 p.m., en el estadio Cincuentenario.
Actualmente el líder de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I sigue siendo Atlético Nacional, con 24 puntos, a pesar de la dura derrota 3-0 a manos de Millonarios, el pasado martes en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|11
|8
|0
|3
|23
|9
|+14
|24
|2
|Pasto
|12
|7
|3
|2
|18
|14
|+4
|24
|3
|Once Caldas
|12
|6
|5
|1
|23
|13
|+10
|23
|4
|Internacional
|12
|5
|6
|1
|17
|15
|+2
|21
|5
|Bucaramanga
|11
|4
|7
|0
|16
|6
|+10
|19
|6
|Tolima
|11
|5
|4
|2
|14
|8
|+6
|19
|7
|Junior
|12
|6
|1
|5
|17
|18
|-1
|19
|8
|América
|10
|5
|2
|3
|15
|8
|+7
|17
|9
|Millonarios
|12
|5
|2
|5
|19
|13
|+6
|17
|10
|Deportivo Cali
|12
|4
|4
|4
|14
|11
|+3
|16
|11
|Llaneros
|12
|3
|6
|3
|14
|13
|+1
|15
|12
|Águilas Doradas
|10
|4
|3
|3
|11
|10
|+1
|15
|13
|Fortaleza
|12
|3
|5
|4
|13
|18
|-5
|14
|14
|Medellín
|11
|3
|4
|4
|15
|15
|0
|13
|15
|Santa Fe
|11
|2
|6
|3
|12
|14
|-2
|12
|16
|Jaguares
|12
|3
|1
|8
|10
|22
|-12
|10
|17
|Alianza
|11
|1
|5
|5
|6
|19
|-13
|8
|18
|Cúcuta
|12
|1
|4
|7
|16
|25
|-9
|7
|19
|Boyacá Chicó
|11
|2
|1
|8
|9
|19
|-10
|7
|20
|Deportivo Pereira
|11
|0
|5
|6
|10
|22
|-12
|5