En Minnesota United presumen a James Rodríguez por su llamado a la Selección Colombia

El extremo del Bayern Munich, Luis Díaz, lidera la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos previos al Mundial de Norteamérica de 2026 frente a Croacia y Francia, informó el jueves la federación.

Díaz estará acompañado por un histórico como James Rodríguez, que fichó recientemente por el Minnesota United de la MLS que le dejó un mensaje al '10' en redes sociales. "El llamado de Cololmbia. Se unirá para los dos partidos amistosos a finales de este mes. Colombia jugará contra Croacia el 26 de marzo en Orlando, Florida, y contra Francia el 29 de marzo en Landover, Maryland", fueron las palabras del conjunto del norte de los Estados Unidos.

También fueron citados el lateral Daniel Muñoz del Crystal Palace inglés, el volante Richard Ríos del Benfica y el delantero Luis Suárez del Sporting de Portugal.



La selección cafetera, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, enfrentará a Croacia en el Camping World Stadium en Orlando el 26 de marzo. Tres días después jugará en Washington ante Francia.

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Su principal estrella, Luis Díaz, llega en un gran momento de forma. En la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, aportó un gol y una asistencia en el triunfo por 4-1 ante el Atalanta italiano.

Su equipo pasó de ronda con un global de 10-2.

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Luis Suárez también brilló en la Champions en la remontada del Sporting de Portugal ante el Bodo/Glimt noruego.

Tras perder por 3-0 la ida de la llave, el colombiano hizo el gol que permitió llevar el duelo a la prórroga, donde los lusos anotaron dos goles más para cerrar la remontada por 5-0.

Quien se quedó fuera fue el delantero Jhon Durán, del Zenit de San Petersburgo. El artillero de 22 años fue marginado nuevamente de la selección, a la que no acompaña desde hace un año y medio por supuestos conflictos con el resto del equipo.

Nómina completa:

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Arqueros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield/ARG), Camilos Vargas (Atlas/MEX), David Ospina (Atlético Nacional/COL).

Defensas: Jhon Lucumí (Bologna/ITA), Daniel Muñoz (Crysal Palace/ENG), Dávinson Sánchez (Galatasaray/TUR), Deiver Machado (Nantes/FRA), Juan David Cabal (Juventus/ITA), Johan Mojica (Mallorca/ESP), Santiago Arias (Independiente/ARG), Yerson Mosquera (Wolverhampton/ENG).

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Centrocampistas: Jefferson Lerma (Crystal Palace/ENG), James Rodríguez (Minnesota United/USA), Jhon Arias (Palmeiras/BRA), Kevin Castaño (River Plate/ARG), Jáminton Campaz (Rosario Central/ARG), Juan Fernando Quintero (River Plate/ARG), Jorge Carrascal (Flamengo/BRA), Richard Ríos (Benfica/POR), Gustavo Puerta (Racing/ESP).

Delanteros: Luis Suárez (Sporting CP/POR), Luis Díaz (Bayern Munich/GER), Johan Carbonero (Internacional/BRA), Carlos Gómez (Vasco da Gama/BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar/RUS), Rafael Santos Borré (Internacional/BRA).