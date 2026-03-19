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Gol Caracol  / Selección Colombia  / En Minnesota United presumen a James Rodríguez por su llamado a la Selección Colombia

En Minnesota United presumen a James Rodríguez por su llamado a la Selección Colombia

Este jueves, luego de la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos contra Croacia y Francia, Minnesota United se reportó en redes sociales por la inclusión de James Rodríguez.

Por: AFP
Actualizado: 19 de mar, 2026
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James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez en juego con el Minnesota United en la MLS - Foto:
Getty Images

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