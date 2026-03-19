Así quedaron los grupos de Copa Libertadores 2026; rivales de Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín

La Copa Libertadores 2026 ya tiene grupos definidos, y contará con la participación de cuatro equipos colombianos, que tendrán duros rivales, pero buscarán meterse entre los dos primeros de cada zona para meterse en los octavos de final del certamen internacional.

Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín serán los representantes de nuestro país en esta edición del torneo de la Conmebol, y tendrán duros rivales tras el sorteo realizado este jueves en Luque, Paraguay.

En el grupo A, junto al actual campeón de la Copa Libertadores (Flamengo), estará el DIM, acompañado de Estudiantes de La Plata (Argentina), y Cusco (Perú).

Por su parte, en el Grupo E se encuentra Independiente Santa Fe, que compartirá con Platense (Argentina), Peñarol (Uruguay), y el rival más complicado será el Corinthians de Brasil, que tiene a Memphis Depay como su máxima figura.



Del lado del actual campeón del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, se medirán en el grupo F al Palmeiras, donde juega Jhon Arias (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y el Sporting Cristal (Perú).

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Para terminar, el Deportes Tolima, que supero la fase previa de la Copa Libertadores, quedó en el grupo B junto a Nacional (Uruguay), Universitario (Perú), y el Coquimbo Unido (Chile).



Fase de grupos de Copa Libertadores 2026, con Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín:

GRUPO A

Flamengo (Brasil)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Cusco (Perú)

Independiente Medellín (Colombia)

GRUPO B

Nacional (Uruguay)

Universitario (Perú)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportes Tolima (Colombia)

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GRUPO C

Fluminense (Brasil)

Bolivar (Bolivia)

La Guaira (Venezuela)

Rivadavia (Argentina)

GRUPO D

Boca Juniors (Argentina)

Cruzeiro (Brasil)

Universidad Católica (Chile)

Barcelona (Ecuador)

GRUPO E

Peñarol (Uruguay)

Corinthians (Brasil)

Santa Fe (Colombia)

Platense (Argentina)

GRUPO F

Palmeiras (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay)

Junior (Colombia)

Sporting Cristal (Perú)

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GRUPO G

Liga de Quito (Ecuador)

Lanús (Argentina)

Always Ready (Bolivia)

Mirassol (Brasil)

GRUPO H

Independiente del Valle (Ecuador)

Libertad (Paraguay)

Rosario Central (Argentina)

Universidad Central (Venezuela)