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Gol Caracol  / Así quedaron los grupos de Copa Libertadores 2026; rivales de Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín

Así quedaron los grupos de Copa Libertadores 2026; rivales de Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín

Tras el sorteo de la Conmebol, este jueves, se conocieron los rivales de fase de grupos de los cuatro equipos colombianos en la Copa Libertadores 2026: Santa Fe, Junior, Tolima y el DIM.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de mar, 2026
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AFP

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