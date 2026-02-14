Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pasto y Jonathan Risueño no se salvaron; Dimayor los castigó por incumplimiento en rueda de prensa

Pasto y Jonathan Risueño no se salvaron; Dimayor los castigó por incumplimiento en rueda de prensa

Luego del partido contra Bucaramanga, Deportivo Pasto y su DT Jonathan Risueño comparecieron ante los medios cuando el turno le correspondía al entrenador visitante, Leonel Álvarez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Jonathan Risueño, DT del Deportivo Pasto.
