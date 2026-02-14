Pasto y Jonathan Risueño no se salvaron; Dimayor los castigó por incumplimiento en rueda de prensa

El pasado 6 de febrero, Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga igualaron 0-0, en el estadio La Libertad, por la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2026. Más allá del empate, luego del encuentro se vivieron momentos de tensión, puesto que el DT Jonathan Risueño acudió a la rueda de prensa cuando le correspondía comparecer a Leonel Álvarez por ser el entrenador del club visitante. La Dimayor no dejó pasar el hecho e impuso dura multa.

El ente rector del fútbol colombiano dejó en claro que si bien existió un inconveniente por parte de los 'leopardos', el orden de la rueda de prensa no podía alterarse.

"Se observa que el informe oficial del Oficial de Medios y Mercadeo de DIMAYOR dejó constancia expresa de que: (i) al momento de iniciar la rueda de prensa con el equipo visitante existió un retraso de diez (10) minutos debido a que el jugador elegido por el Director Técnico no se encontraba listo; (ii) posteriormente, el Club Deportivo Pasto sin autorización de DIMAYOR llevó al Director Técnico local insinuando que adelantará su turno; (iii) se advirtió al jefe de prensa del club local que dicha actuación configuraba infracción al artículo 76 del Reglamento; (iv) pese a reiterarse en múltiples ocasiones que debía cumplirse el Protocolo de medios y que no podía manipularse el orden de las conferencias, el jefe de prensa del Deportivo Pasto insistió en iniciar; y (v) finalmente Bucaramanga accedió al cambio, pero no se presentó a la rueda de prensa alegando irrespeto y abandonó el estadio minutos después", se lee en la parte explicativa de la resolución.

Los 'volcánicos' alegaron que no incumplieron lo establecido porque el retraso de Bucaramanga superaba e invadía su tiempo y turno. Sin embargo, no les dieron la razón y por ende fueron multados económicamente.



"SANCIONAR al Club Profesional Deportivo Pasto S.A. con multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) equivalentes a OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($8.754.525) , por incurrir en la infracción prevista en el artículo 78 literal f) del Código Disciplinario Único de la FCF, en concordancia con el artículo 76 del Reglamento de la Liga BetPlay DIMAYOR 2026, en el partido disputado por la 5ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Profesional Deportivo Pasto S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A", sentenció el ente rector del balompié nacional.