Así fue el gol de Nicolás Otamendi en Argentina vs. Benín; asistencia de Lionel Messi

En el partido entre la Selección Argentina frente a Benín, de este martes en el estadio Monumental, el marcador se abrió al minuto 48, cuando Nicolás Otamendi anotó de cabeza, al aparecer en el área rival y mandar el esférico al fondo de la red.

Y precisamente el cobro del tiro de esquina fue de parte de Lionel Messi, quien le pegó con la clase de siempre para que el defensor central pusiera a festejar a los hinchas de la albiceleste, que vivieron emocionantes momentos en la noche en la que la 'Pulga' jugó su último compromiso con el seleccionado de su país.

LIONEL MESSI ASSIST ON HIS FINAL GAME TO OTAMENDI. 🔥👏🥹pic.twitter.com/604mkh9CZx — MC (@CrewsMat10) October 7, 2026