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Gol Caracol  / Así fue el gol de Nicolás Otamendi en Argentina vs. Benín; asistencia de Lionel Messi

Así fue el gol de Nicolás Otamendi en Argentina vs. Benín; asistencia de Lionel Messi

Lionel Messi fue protagonista de excepción en el compromiso de este martes en el estadio Monumental, en un juego cargado de emociones por su último juego con Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2026
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Lionel Messi Argentina
Lionel Messi Argentina
Eurodata/Jairo Pachón

En el partido entre la Selección Argentina frente a Benín, de este martes en el estadio Monumental, el marcador se abrió al minuto 48, cuando Nicolás Otamendi anotó de cabeza, al aparecer en el área rival y mandar el esférico al fondo de la red.

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Y precisamente el cobro del tiro de esquina fue de parte de Lionel Messi, quien le pegó con la clase de siempre para que el defensor central pusiera a festejar a los hinchas de la albiceleste, que vivieron emocionantes momentos en la noche en la que la 'Pulga' jugó su último compromiso con el seleccionado de su país.

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