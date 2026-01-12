Síguenos en:
Así fue el golazo de Cristiano Ronaldo en clásico Al Nassr vs Al Hilal, en Arabia Saudita

Así fue el golazo de Cristiano Ronaldo en clásico Al Nassr vs Al Hilal, en Arabia Saudita

El 'Bicho' Cristiano Ronaldo se encargó de romper el cero en el marcador, este lunes, en el partidazo de la fecha entre Al Nassr y Al Hilal. Se acerca más a los 1.000 goles.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo con Al Nassr - Foto:
Al Nassr Oficial

