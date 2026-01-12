Así fue el golazo de Cristiano Ronaldo en clásico Al Nassr vs Al Hilal, en Arabia Saudita

Publicidad
Este lunes el partido que atrapó las miradas en Arabia Saudita y entre los seguidores de Cristiano Ronaldo, fue el clásico entre Al Nassr y Al Hilal, donde el astro portugués se reportó con el primer gol de la noche.
Cuando iban 42 minutos del juego, que estaba cerrado y complicado, se dio una gran jugada colectiva entre Joao Félix, Kingsley Coman y que contó con la definición del 'Bicho'.
Tras la asistencia del francés Coman, apareció Cristiano Ronaldo en solitario para definir con precisión mano a mano frente al arquero del Al Hilal. Este es el gol número 959, y sigue acercándose a su gran objetivo de los 1.000 en su carrera como profesional.
