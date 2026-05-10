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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mallorca sumó un 1-1 contra Villarreal que le supo a poco; Johan Mojica salió lesionado

Mallorca sumó un 1-1 contra Villarreal que le supo a poco; Johan Mojica salió lesionado

El elenco 'bermellón' sigue en la lucha por mantener la categoría en la Liga de España; por ahora, esta dos puntos arriba del descenso. Johan Mojica no terminó el juego por lesión.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Johan Mojica, lateral del Mallorca y de la Selección Colombia.
Johan Mojica, lateral de Mallorca.
Foto: Getty Imágenes

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