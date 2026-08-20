Así quedaron los cruces de los cuartos de final en la Copa Libertadores; a falta de IDV vs. Tolima

Corinthians resistió con diez hombres durante más de media hora para derrotar 1-0 a Rosario Central y avanzar este jueves a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, instancia a la que Liga de Quito también accedió al imponerse 5-4 en los penales al brasileño Mirassol, tras un empate sin goles. Falta por definirse la serie entre Independiente del Valle y Deportes Tolima.

Ante una Neo Química Arena colmada, Corinthians encontró el gol que decidió la serie cuando el tiempo comenzaba a jugar en su contra.

Un preciso envío del neerlandés Memphis Depay, en su regreso al equipo tras la reciente novela por su renovación, encontró a Breno Bidon. El volante se anticipó a su marcador y desvió el balón a la red a los 80 minutos para marcar el tanto de la clasificación.

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Campeón de la Libertadores en 2012, el 'timão' tuvo que sufrir para seguir con vida en el torneo.



Tras el tenso empate sin goles en Rosario Central, los brasileños y Central libraron en Sao Paulo una batalla cerrada y áspera, con pocas ocasiones de gol.

Jaminton Campaz en acción de juego entre Corinthians y Rosario Central por la Copa Libertadores. Foto: AFP

El panorama pareció complicarse para los locales a los 58 minutos cuando la expulsión de Raniele los dejó con diez hombres. Sin embargo, el ingreso de Depay a los 70 cambió el rumbo del encuentro.

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El neerlandés aportó calidad y precisión, y terminó siendo la llave que destrabó una eliminatoria que parecía encaminada a definirse en los penales.

"Estaba esperando que todo saliera bien (con la renovación de Depay). Es un jugador diferente, con un brillo diferente, y hoy (jueves) fue decisivo una vez más", comentó el entrenador del 'timão', el exseleccionador brasileño Fernando Diniz.

"Influye mucho" y "tiene mucho que dar", agregó.

Estudiantes de La Plata será ahora el rival de Corinthians por un lugar en las semifinales.

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- Liga adentro por Gonzalo Valle -

La otra gran historia de la noche se escribió en Ecuador. Allí, Liga de Quito tuvo que apelar a su experiencia continental y a la figura de su arquero Gonzalo Valle para superar a un Mirassol que estuvo muy cerca de protagonizar otro golpe en su histórica primera participación en la Libertadores.

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Tras el empate 1-1 de la ida, los ecuatorianos sufrieron más de lo previsto en Quito: Valle sostuvo a los albos durante varios pasajes del encuentro y terminó convirtiéndose en el héroe de la clasificación al detener el primer penal de Victor Luís con una gran estirada hacia su izquierda.

Recién llegado al banquillo de Liga a finales de julio, el técnico argentino Gustavo Álvarez admitió que su equipo estuvo lejos de ofrecer su mejor versión pese al pase a cuartos.

"Hoy (jueves) el equipo no tuvo un buen partido y lo digo. Es importante pasar de fase pero con la misma autocrítica de siempre (...) Carecimos de juego, jamás tuvimos control en el medio y por derecha no tuvimos profundidad nunca", lamentó el exentrenador de San Lorenzo.

Por un lugar en las semifinales, los 'albos' se medirán ahora con Palmeiras, uno de los grandes candidatos al título.

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- Flamengo y Palmeiras imparables -

Flamengo y Palmeiras sellaron el miércoles su boleto a los cuartos tras superar exigentes eliminatorias.

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El campeón defensor necesitó emplearse a fondo para derrotar 2-1 a Cruzeiro en el Maracaná, con goles de Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino, mientras el argentino Lucas Romero marcó transitoriamente para los visitantes.

Palmeiras, por su parte, volvió a apoyarse en la jerarquía de su capitán Gustavo Gómez para superar 1-0 a Cerro Porteño en una lluviosa noche en Asunción.

Jhon Arias en Cerro Porteño vs Palmeiras AFP

El defensor paraguayo anotó de cabeza el único gol del encuentro y mantuvo al 'verdão' en carrera por una cuarta corona continental.

En cuartos de final, Flamengo enfrentará al ganador de la serie entre Independiente del Valle y Deportes Tolima, mientras Palmeiras aguardará por Liga de Quito.

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- Dos excampeones en cuartos -

El martes, Estudiantes y Fluminense se instalaron en los cuartos tras dejar en el camino a la Universidad Católica y el argentino Independiente Rivadavia, respectivamente.

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En Santiago, el 'Pincha' hizo valer el peso de sus cuatro títulos continentales y resolvió la serie con autoridad gracias a los goles de Joaquín Correa y un doblete de Guido Carrillo para imponerse 3-0.

Mucho más sufrida fue la clasificación de Fluminense. El campeón de la edición 2023 eliminó a la Lepra mendocina por 5-4 en los penales después de empatar 1-1 en el marcador global.

En Mendoza, Kevin Serna adelantó al 'Flu', pero Álex Arce igualó sobre el final y forzó la definición desde los once metros, donde el veterano arquero Fábio fue decisivo.

Un día después, Platense siguió escribiendo la página más brillante de su historia continental al eliminar 7-6 por penales a Coquimbo Unido tras otra igualdad sin goles.

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El 'Calamar' enfrentará ahora a Fluminense por un lugar en las semifinales.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores: