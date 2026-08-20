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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Liga Femenina BetPlay 2026: los ocho clasificados, así quedaron los grupos y la acción de la fecha 1

Liga Femenina BetPlay 2026: los ocho clasificados, así quedaron los grupos y la acción de la fecha 1

Luego de 16 jornadas de la fase regular, quedaron confirmados los ocho clubes que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026. Deportivo Cali defiende el título.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Se vienen los cuadrangulares semifinales en la Liga Femenina BetPlay 2026.
Se vienen los cuadrangulares semifinales en la Liga Femenina BetPlay 2026.
Fotos: oficiales de Atlético Nacional femenino y de Cali femenino

La Liga femenina BetPlay 2026 entró en instancias definitivas. Este jueves 20 de agosto se conocieron los ocho equipos que lucharán por el título, y además, se realizó el respectivo sorteo de los cuadrangulares semifinales. Deportivo Cali es la escuadra que defenderá el campeonato.

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Luego de 16 jornadas de la fase regular, quedaron confirmados los clubes que siguen en carrera por la preciada estrella. Atlético Nacional culminó en el primer lugar de la general con 39 puntos, un entero menos que las 'azucareras' que se ubicaron segundas. Millonarios y América de Cali completaron el grupo de las cuatro primeras, ambas plantillas sumaron 35 enteros.

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Las otras escuadras que dijeron presente en la Fase II, la de cuadrangulares semifinales, fueron Internacional de Bogotá, Santa Fe, Internacional de Palmira y Orsomarso, que logró quedarse con el último cupo disponible.

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Tras conocerse lo anterior, inmediatamente se realizó el sorteo para definir a los dos grupos y quedó establecida la primera jornada de los cuadrangulares.

América de Cali femenino quedó ubicado en el grupo B.
América de Cali femenino quedó ubicado en el grupo B.
Foto oficial del América de Cali femenino

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¿Cómo es el formato de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026?

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Los ocho equipos clasificados de la Liga Femenina BetPlay 2026 se dividen en dos grupos de cuatro equipos (A y B). Juegan seis fechas de todos contra todos (ida y vuelta). Los dos primeros de cada grupo avanzan a una fase semifinal cruzada (1° del A vs. 2° del B y 1° del B vs. 2° del A) a partidos de ida y vuelta para definir a los finalistas.

Adicionalmente, las dos escuadras finalistas clasificarán directamente a la Copa Libertadores Femenina.

Así quedaron los cuadrangulares de la Liga femenina BetPlay 2026:

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Grupo A

  • Atlético Nacional
  • Internacional de Palmira
  • Internacional de Bogotá
  • Millonarios FC

Grupo B

  • Deportivo Cali
  • Orsomarso
  • Santa Fe
  • América de Cali

Acá los partidos de la primera fecha:

La primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay 2026 trae duelos imperdibles, pero destaca el clásico vallecaucano entre Cali y América.

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Grupo A

Millonarios vs. Internacional de Bogotá

Internacional de Palmira vs. Nacional

Grupo B

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Santa Fe vs. Orsomarso

América vs. Deportivo Cali

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