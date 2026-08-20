Cómo quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana; pendiente River vs. Santa Fe

Santos y Vasco da Gama celebraron este jueves el póker de equipos brasileños clasificados a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde también estará Cienciano de Perú tras perder por la mínima en la vuelta ante un Botafogo al que aplastó por 6-2 en el global.

A falta del partido pendiente entre River Plate e Independiente Santa Fe, que el miércoles definen su llave en Buenos Aires, los cuartos de final de la Copa vuelven a reflejar la hegemonía de Brasil al meter a cuatro clubes entre los ocho mejores.

Durante la semana lo hicieron Sao Paulo y Atlético Mineiro, y en la última jornada de cuartos el turno fue para Vasco da Gama y Santos.

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El 'Peixe', sin sus estrellas Neymar y Gabigol, hizo valer la ventaja obtenida en Vila Belmiro y empató 0-0 con el Macará en Ambato para imponerse 2-1 en el global.



Neymar celebra gol del Santos - Foto: AFP

El equipo dirigido por Cuca resistió en los 2.600 metros de altitud en Ecuador, en un partido con contadas emociones, y mantuvo su arco en cero para avanzar entre los ocho mejores del torneo.

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Neymar y Gabigol habían sido decisivos en la ida, cuando el Santos remontó 2-1 con dos asistencias del astro brasileño, pero ambos fueron preservados por precaución para la revancha, al igual que el argentino Álvaro Barreal y el lateral Igor Vinícius.

El paso a cuartos de final no es poca cosa para un Santos que afronta una delicada situación en el Brasileirão, donde lleva semanas peleando por alejarse de la zona de descenso, lo que llevó al entrenador a priorizar el campeonato nacional.

"Debemos estar felices con esta clasificación (...) Nos arriesgamos. El entrenador tiene que tener una idea y ejecutarla. Así fue hoy y por eso salgo muy feliz", dijo Cuca al final del partido.

Sin querer queriendo, el 'peixe' llegará a los cuartos para medirse en septiembre a Atlético Mineiro, que el miércoles se llevó el duelo entre brasileños frente a Red Bull Bragantino.

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A la misma hora, pero en Paraguay, hubo otra clasificación brasileña. El Vasco da Gama derrotó como visitante 4-1 al Olimpia y se sentó en la mesa de los ocho mejores del torneo después del empate sin goles que dejó el duelo de ida en Rio.

El conjunto brasileño encarriló la clasificación con los goles de Thiago Mendes (29'), David Corrêa da Fonseca (36'), Adson (70') y Claudio Spinelli (84'), pese a que empezó perdiendo con el tanto de Esteban Matus (15') para el conjunto paraguayo.

Vasco da Gama avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

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"La autocrítica siempre aparece cuando hay una derrota y cuando hay una derrota abultada como esta, en una instancia tan importante (...) La responsabilidad pasa por mis decisiones, tanto de esquemas de juego, sistemas, estrategias, cambios", dijo Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia.

El 'Galo' solo conocerá su rival en cuartos el miércoles, cuando se defina en Buenos Aires la llave entre River Plate e Independiente Santa Fe, que empataron sin goles en Bogotá su partido de ida aplazado por el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto.

- Cienciano elimina a Botafogo-

Con una misión que resultó imposible, el tercer brasileño en escena fue el Botafogo, que en Rio de Janeiro derrotó 1-0 al Cienciano de Perú, pero quedó eliminado al no poder revertir el aplastante 6-1 sufrido la semana pasada en Cusco.

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El único gol del encuentro lo marcó Danilo Pereira da Silva a los 8 minutos, un pellizco tempranero que por unos minutos hizo ilusionar a los hinchas del Fogão con la épica.

Cienciano, sin embargo, redobló las precauciones y no volvió a ceder más ventaja.

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El equipo peruano, que en 2003 hizo historia al coronarse campeón del torneo en la final contra River, se clasifica habiendo conseguido en la ida ante Botafogo la victoria más amplia de un equipo peruano sobre uno brasileño en la historia de la Conmebol.

Ahora se citará en cuartos con el sorprendente Montevideo City Torque, revelación de la copa, que el miércoles derrotó 2-1 a Tigre de Argentina para avanzar con un 3-1 en el global.

El compromiso acabó con conatos de pelea. Futbolistas del 'fogão' persiguieron en la cancha al entrenador visitante, Horacio Melgarejo, tras el pitazo final.

"La única cosa que hicimos fue exigir respeto", dijo a 'ESPN' el zaguero botafoguense Alex Telles, quien acusó al técnico rival de haber hecho declaraciones pasadas de tono tras la ida.

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"No te voy a contestar. Está todo grabado y no quiero problemas", comentó Melgarejo al ser consultado sobre el incidente por un periodista en rueda de prensa.

Boca Juniors visita a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026:

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