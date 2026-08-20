Qué futbolistas colombianos jugarán en la Serie A 2026/27 y cuáles serán los partidos de la fecha 1

El fútbol en Europa poco a poco retorna a su normalidad, y una de las ligas más esperadas por los fanáticos que aman este deporte, es la Serie A. En dicha competición habrá presencia de jugadores colombianos, los cuales desde su posición, esperan ayudar a sus escuadras a tener una buena temporada.

¿Cuándo empieza la Serie A 2026/2027?

Hay que precisar que la nueva campaña del popular 'calcio' abre el telón este sábado sábado 22 de agosto y se extenderá hasta el 30 de mayo del 2027. Serán 38 jornadas con emocionantes compromisos, aunque habrá una serie de pausas: una de ellas entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre del 2026 debido a la jornada FIFA, y la segunda, será por las fiestas navideñas desde el 21 de diciembre de 2026 hasta el 2 de enero de 2027.

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¿Qué futbolistas colombianos jugarán en la Serie A 2026-27?

Para la temporada que se avecina en el fútbol italiano, la presencia de futbolistas 'cafeteros' se reduce a cuatro estelares, tres defensores y un delantero, destacándose la transferencia de Jhon Lucumí de Bologna a la Juventus de Turín.

Jhon Lucumí; nuevo jugador de la Juventus Fotografía toma de: Cuenta oficial de X del Club Juventus

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Jhon Lucumí: el defensor vallecaucano, de 28 años, tendrá una nueva temporada en el 'Calcio', esta vez luciendo los colores de la 'vecchia signora'. El internacional con la Selección Colombia dejó al Bologna para fichar por el elenco entrenado por Luciano Spalletti, quien lo pidió para reforzar su zona posterior. Firmó contrato hasta el 30 de junio del 2030 a cambio de 19,5 millones de euros.

"Estoy muy contento de haber llegado aquí. Llegué al mejor equipo de Italia y estoy muy emocionado. Espero poder adaptarme rápidamente a mis compañeros y poder darles una mano", esas fueron algunas de las palabras de Lucumí en su presentación oficial con la 'Juve'.

Juan David Cabal: el lateral y defensor central caleño espera consolidarse en la Juventus, tras superar sus periodos de lesión. Aunque los últimos rumores del mercado lo sitúan en la órbita del Bologna, club que busca suplir la baja de Lucumí.

Yerry Mina: será la cuarta temporada para el oriundo de Guachené con el Cagliari. El exPalmeiras y Barcelona confía en seguir aportando solidez y liderazgo en la zaga de la escuadra de Cerdeña.

Yerry Mina, festejando anotación con el Cagliari, en la Serie A de Italia. Foto: X de Cagliari.

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Duván Zapata: el delantero, de 35 años, se mantiene como uno de los referente de ataque y capitanes del Torino. Además, el de Padilla, Cauca, es uno de los goleadores históricos activos en el 'Calcio', siendo cuarto en este ítem con 127 'gritos sagrados'.

Duván Zapata, delantero colombiano de Torino, en la Serie A de Italia AFP

Acá los partidos de la primera jornada de la Serie A 2026/2027

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Sábado, 22 de agosto:

Udinese vs. Como (11:30 a.m.)

Inter de Milán vs. Monza (11:30 a.m.)

Parma vs. Cagliari (1:45 p.m.)

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Genoa vs. Napoli (1:45 p.m.)

Domingo, 23 de agosto:

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Venezia vs. Lecce (11:30 a. m.)

Frosinone vs. Juventus (11:30 a. m.)

Torino vs. Milan (1:45 p. m.)

Atalanta vs. Sassuolo (1:45 p. m.)

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Lunes, 24 de agosto:

Bologna vs. Lazio (11:30 a. m.)

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Roma vs. Fiorentina (1:45 p. m.)

*Todos los horarios están en horario para Colombia