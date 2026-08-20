Vasco da Gama, a cuartos de final en la Copa Sudamericana; espera por Santa Fe o River Plate

Vasco da Gama consiguió este jueves un balsámico triunfo a domicilio por 1-4 sobre el Olimpia y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un resultado que le ayuda a suavizar su complicada situación en la liga doméstica, donde marcha penúltimo y en zona de descenso. En el 'gigante de la colina' jugaron los colombianos Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez, mientras que Marino Hinestroza volvió a quedarse en el banco de suplentes.

El equipo que dirige el portugués Pedro Emanuel se repuso del inicial tanto del defensor chileno Esteban Matus, que adelantó al local con un potente remate de pierna izquierda desde unos 30 metros a los 15 minutos.

Hasta el primer cuarto de hora, el cuadro paraguayo había hecho méritos suficientes para estar por delante del 'Cruzmaltino'.

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Pero el gol despertó al Vasco, que dio vuelta al marcador en el mismo primer tiempo con los goles de Thiago Mendes y David Correa, a los 29 y 36 minutos, y ambos con definiciones desde el sector derecho de la zaga olimpista.



Vasco da Gama avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Foto: AFP

En la segunda parte, el conjunto brasileño esperó en bloque bajo a un Olimpia que se quedó sin ideas y activó la llamada fórmula paraguaya: centros al área buscando un remate de cabeza.

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Volcados al ataque, los dirigidos por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez dejaron espacios que Vasco da Gama inicialmente no supo aprovechar, hasta que el atacante Adson Ferreira recibió la bola al borde del área por la banda derecha, burló a su marcador y se acomodó hacia el centro, desde donde sacó un remate colocado que venció al cuidavallas del Olimpia, Gastón Olveira, en la fracción 70.

El gol terminó de hundir al conjunto local, pese a los 20 minutos que quedaban por delante, y cuando parecía que no había tiempo para más, el atacante argentino Claudio Spinelli saltó desde el banco para poner de cabeza el definitivo 1-4 a seis minutos del final.

Ahora, el equipo brasileño espera en los cuartos de final por el ganador de la llave entre River Plate e Independiente Santa Fe, que se definirá la semana entrante en Buenos Aires.

Como triunfo anexo, el equipo de las 'Camisas Negras' contará para la siguiente fase con sus dos nuevas adquisiciones, los argentinos Facundo Colidio y Santiago Sosa, a quienes podrá inscribir en su listado de buena fe.