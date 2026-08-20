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Jugadores de Selección Colombia del Mundial 2026 que quedarían descartados para próxima fecha FIFA

Este jueves, la FCF dio a conocer días y sedes de los duelos de septiembre y octubre próximos, en el primer fogueo que viene tras el Mundial de 2026. Néstor Lorenzo tiene la palabra.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de ago, 2026
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La Selección Colombia en uno de los partidos del Mundial 2026.
La Selección Colombia en uno de los partidos del Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

La Selección Colombia vuelve a tener actividad tras lo que fue su paso en el Mundial 2026, cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá en la que los dirigidos por Néstor Lorenzo quedaron eliminados en los octavos de final desde el punto blanco del penalti, a manos de Suiza. Lo cierto es que este jueves 20 de agosto, la 'tricolor' confirmó que tendrá tres compromisos preparatorios y definió las fechas a jugarse de los mismos.

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Partiendo de lo anterior, la 'amarilla' enfrentará a México, Paraguay y Perú entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, en varios escenarios de los Estados Unidos. El primer encuentro de fogueo será contra los 'aztecas', el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland), luego hará lo propio frente a la 'albirroja' el 2 de octubre en en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, y por último, medirá fuerzas frente a los 'incas', el 6 de octubre, en el nuevo estadio del Inter Miami en La Florida.

Selección Colombia Mundial 2026
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AFP

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Lo concreto, es que tras conocerse esta serie de compromisos de carácter amistoso, desde ya se plantea la posibilidad de que varios jugadores de la Selección Colombia que estuvieron en la Copa del Mundo de Norteamérica no estén para estos duelos, en un listado de convocados que se conocería a inicios del mes de septiembre. Acá le contamos quiénes son los que quedarían descartados.

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Uno de esos futbolistas que no estaría en la gira por tierras del norte del continente es David Ospina. El experimentado arquero antioqueño dejó al Atlante mexicano por mutuo acuerdo, a menos de un mes de ser oficializado, el motivo, sufrió una recaída en la grave lesión del codo derecho que arrastraba desde 2023. Incluso, el DT de los 'potros de hierro', Miguel 'el Piojo' Herrera, reconoció la honestidad del exAtlético Nacional afirmando "que cualquier otro jugador pudo haberse hecho el pendejo, cobrado el sueldo y fingido que no le dolía, pero Ospina fue un caballero y un tipo honesto al confesar que su brazo no estaba bien".

Otro de los casos es el de James Rodríguez. El volante cucuteño ha estado en el radar de varios equipos, pero aún no consigue ser fichado. Recordemos que el '10' llegó con poca actividad al Mundial tras su corto periplo con el Minnesota United de la MLS; su desempeño estuvo marcado por los altibajos.

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Situación distinta es la de Deiver Machado. El lateral chocoano se encuentra actualmente como agente libre, luego de concluir su contrato con el Nantes francés. El exMillonarios trabaja de forma individual mientras resuelve su futuro deportivo.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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Igualmente, en cuanto a lesionados se confirmó la ausencia de Yerson Mosquera. El polivante jugador del Wolverhampton Wanderers ha tenido procesos en la 'tricolor' y estuvo en la prelista para el Mundial; sin embargo, en las últimas horas en la prensa internacional se leyó que sufrió una afectación ligamentaria en el tobillo que requiere de 4 a 6 semanas de recuperación.

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