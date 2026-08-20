Síguenos en:
Tendencias:
SANTOS BORRÉ
SELECCIÓN COLOMBIA
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jaminton Campaz y Rosario Central dijeron adiós en Copa Libertadores; derrota 1-0 contra Corinthians

Jaminton Campaz y Rosario Central dijeron adiós en Copa Libertadores; derrota 1-0 contra Corinthians

Corinthians, que se impuso gracias al gol de Breno Bidon, dejó eliminado al Rosario Central de Jaminton Campaz y Ángel Di María. Estudiantes de la Plata será el rival del 'timao' en los cuartos de final.

Por: AFP
Actualizado: 20 de ago, 2026
Comparta en:
Jaminton Campaz en acción de juego entre Corinthians y Rosario Central por la Copa Libertadores.
Jaminton Campaz en acción de juego entre Corinthians y Rosario Central por la Copa Libertadores.
Foto: AFP

Corinthians, en la noche del regreso de Memphis Depay, venció este jueves 1-0 a Rosario Central y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, en los que enfrentará a Estudiantes de La Plata. En el 'canalla' jugó el colombiano, Jaminton Campaz.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Un gol de Breno Bidon en el minuto 80, en una falta cobrada por la estrella neerlandesa, decidió el pase del popular 'timão' en la Neo Química Arena, en la ciudad de Sao Paulo, tras un empate 0-0 la semana pasada en Rosario.

Últimas noticias

Partido de 'Levantemos a Colombia' para recaudar fondos y ayudas por los damnificados por el terremoto en nuestro país.
Gol Caracol

Hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de 'Levantemos a Colombia', de este viernes en El Campín

Vasco da Gama se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Gol Caracol

Vasco da Gama, a cuartos de final en la Copa Sudamericana; espera por Santa Fe o River Plate

Los locales jugaron con diez hombres desde el 58' por la expulsión de Raniele.

Publicidad

Depay, que empezó como suplente y entró al campo con el equipo paulista en inferioridad numérica, jugó su primer partido tras la novela de su renovación.

El Corinthians, uno de los equipos más populares de Brasil, oficializó el martes su permanencia hasta 2028, luego de haber anunciado unos días antes que renunciaba a extender su contrato por razones económicas.

Jaminton Campaz en la formación titular de Rosario Central frente a Corinthians por la Copa Libertadores.
Jaminton Campaz en la formación titular de Rosario Central frente a Corinthians por la Copa Libertadores.
Foto: AFP

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El club reabrió negociaciones en medio de críticas y, por fin, alcanzó un acuerdo con el internacional con Países Bajos.

Publicidad

¡Y valió la pena!

Gracias a la precisión de Depay a pelota quieta y a la aparición de Bidon, el Corinthians, ganador de la Libertadores en 2012, se medirá ahora en la próxima fase con el tetracampeón Estudiantes (1968, 1969, 1970 y 2009).

Ficha técnica del partido por la Copa Libertadores:

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - André Carrillo, Raniele - Kaio César (Charles, 90), Rodrigo Garro, Breno Bidon (João Pedro Tchoca, 87) - Pedro Raul (Memphis Depay, 70).
Disrector técnico: Fernando Diniz.

Publicidad

Rosario Central: Jeremías Ledesma - Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sández (Marco Rubén, 83) - Franco Ibarra (Julián Fernández, 75), Federico Navarro (Tomás Badaloni, 87) - Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz (Giovanni Cantizano, 76) - Enzo Copetti.
Director técnico: Jorge Almiron.

Jhon Lucumí, Duván Zapata y Yerry Mina, uno de los colombianos que dirán presente en la Serie A.
Colombianos en el exterior

Qué futbolistas colombianos jugarán en la Serie A 2026/27 y cuáles serán los partidos de la fecha 1

Benfica se impuso al Aarhus GF, en el juego de ida de los 'play-offs' por la Europa League.
Colombianos en el exterior

Benfica, con Richard Ríos y Jhon Durán en cancha, tomó ventaja sobre Aarhus en la Europa League

Publicidad

Relacionados

Copa Libertadores

Rosario Central

Corinthians

Publicidad

Publicidad

Publicidad