Jaminton Campaz y Rosario Central dijeron adiós en Copa Libertadores; derrota 1-0 contra Corinthians

Corinthians, en la noche del regreso de Memphis Depay, venció este jueves 1-0 a Rosario Central y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, en los que enfrentará a Estudiantes de La Plata. En el 'canalla' jugó el colombiano, Jaminton Campaz.

Un gol de Breno Bidon en el minuto 80, en una falta cobrada por la estrella neerlandesa, decidió el pase del popular 'timão' en la Neo Química Arena, en la ciudad de Sao Paulo, tras un empate 0-0 la semana pasada en Rosario.

Los locales jugaron con diez hombres desde el 58' por la expulsión de Raniele.

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Depay, que empezó como suplente y entró al campo con el equipo paulista en inferioridad numérica, jugó su primer partido tras la novela de su renovación.



El Corinthians, uno de los equipos más populares de Brasil, oficializó el martes su permanencia hasta 2028, luego de haber anunciado unos días antes que renunciaba a extender su contrato por razones económicas.

Jaminton Campaz en la formación titular de Rosario Central frente a Corinthians por la Copa Libertadores. Foto: AFP

El club reabrió negociaciones en medio de críticas y, por fin, alcanzó un acuerdo con el internacional con Países Bajos.

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¡Y valió la pena!

Gracias a la precisión de Depay a pelota quieta y a la aparición de Bidon, el Corinthians, ganador de la Libertadores en 2012, se medirá ahora en la próxima fase con el tetracampeón Estudiantes (1968, 1969, 1970 y 2009).

Ficha técnica del partido por la Copa Libertadores:

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - André Carrillo, Raniele - Kaio César (Charles, 90), Rodrigo Garro, Breno Bidon (João Pedro Tchoca, 87) - Pedro Raul (Memphis Depay, 70).

Disrector técnico: Fernando Diniz.

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Rosario Central: Jeremías Ledesma - Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sández (Marco Rubén, 83) - Franco Ibarra (Julián Fernández, 75), Federico Navarro (Tomás Badaloni, 87) - Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz (Giovanni Cantizano, 76) - Enzo Copetti.

Director técnico: Jorge Almiron.