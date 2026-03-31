Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras los repechajes europeos; Italia es noticia

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El Mundial 2026 está 'a la vuelta de la esquina'. Del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, se vivirá la fiesta más grande del fútbol, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, había detalles por confirmar. La mayoría de grupos estaban completos, pero había algunos con vacíos, a la espera de que se disputaran los repechajes europeos.
Todo empezó el pasado 26 de marzo con los primeros partidos de dichas repescas. Allí, Turquía, Suecia, Polonia República Checa, Italia, Dinamarca, Kosovo y Bosnia y Herzegovina siguieron en carrera, mientras que Rumania, Ucrania, Albania, Irlanda, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Eslovaquia y Gales quedaron eliminados y sin chances de ir a la cita orbital.
Así las cosas, este martes 31 de marzo, se disputaron los cruces definitivos, donde Bosnia y Herzegovina recibió a Italia, Suecia enfrentó a Polonia, República Checa chocó con Dinamarca y, para finalizar, Kosovo midió fuerzas con Turquía. De esas ocho selecciones, cuatro se hacían con una plaza al Mundial 2026 y las otras decían adiós, para pensar en la edición del 2030.
Hubo emociones, goles y polémicas en cada uno de los compromisos. Al final, unos sonrieron y otros se lamentaron. Quienes clasificaron fueron Bosnia y Herzegovina, Suecia, República Checa y Turquía, que se unieron a sus respectivos grupos en la Copa del Mundo. Por otro lado, Dinamarca, Italia, Kosovo y Polonia se despidieron, entre lágrimas y dolor en sus países.
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Grupo A
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Grupo C
Grupo D
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Grupo G
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Grupo I
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Grupo K
Grupo L