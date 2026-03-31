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Gol Caracol  / Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras los repechajes europeos; Italia es noticia

Así quedaron los grupos del Mundial 2026, tras los repechajes europeos; Italia es noticia

A falta de poco menos de tres meses para que ruede el balón en el Mundial 2026, se definieron las cuatro selecciones europeas que llegan desde la repesca.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
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AFP

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