¿La Selección de Irán jugará el Mundial 2026?, Gianni Infantino entregó novedades, fue claro

"Irán estará en la Copa del Mundo", aseguró este martes a la AFP el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en Antalya, en el sur de Turquía, en un partido amistoso de la selección iraní contra Costa Rica.

"Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", añadió el patrón del fútbol mundial durante el descanso del partido.

"He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", añadió Infantino, precisando que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo".

Cabe indicar que el compromiso en referencia entre Irán y Costa Rica fue organizado de urgencia y con la gestión del agente FIFA colombiano Jairo Pachón, quien también compartió conceptos con el máximo dirigente y estuvo presto para atender los requerimientos de la prensa internacional en las últimas horas.



No es la primera vez que Infantino se pronuncia con relación al tema del seleccionado iraní y en medio conflicto armado que comenzó ya hace semanas y las tensiones desde Estados Unidos. El máximo jerarca de la FIFA ha tratado de enviar mensajes cargados de positivismo, ante la mirada de los aficionados del mundo entero.

Jairo Pachón, agente FIFA colombiano, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Archivo particular.

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Irán había pedido disputar sus encuentros de la primera fase del torneo (del 11 de junio al 19 de julio) en México y no en Estados Unidos, como determinó el sorteo.

Según el calendario oficial, en la primera fase del Mundial Irán deberá enfrentarse a sus similares de Nueva Zelanda y Bélgica, en Los Ángeles, y posteriormente con Egipto, en Seattle. Su campo base para el torneo está previsto en Tucson, en Arizona.

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El presidente de la FIFA, cuya presencia en Antalya no había sido anunciada, se instaló en la tribuna poco antes del inicio del encuentro y posó para unas fotos con varios miembros de la federación iraní, constató un periodista de la AFP.



La visita de Infantino a México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino revisó este lunes con las autoridades de Ciudad de México los avances de las obras para la Copa Mundial del próximo verano, en la que la urbe organizará cinco partidos.

"Revisamos avances en infraestructura, movilidad y proyectos con enfoque social que dejan un legado duradero para la ciudadanía después del mega evento deportivo. Estamos listos para recibir al mundo en la ciudad más deportiva", escribió en su cuenta de X la Jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada.

El Estadio Azteca de Ciudad de México será el escenario de la inauguración del Mundial, con el partido México-Sudáfrica y luego recibirá otros cuatro encuentros, incluido uno de dieciseisavos de finales y uno de octavos de final.

Infantino lleva varios días en México, donde, en coincidencia con los repechajes que decidirán mañana dos boletos para la Copa del Mundo, conoció las tres sedes mexicanas; el estadio BBVA de Monterrey, el Akron de Guadalajara y el Azteca de la capital.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFP