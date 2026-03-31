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Gol Caracol  / ¿La Selección de Irán jugará el Mundial 2026?, Gianni Infantino entregó novedades, fue claro

¿La Selección de Irán jugará el Mundial 2026?, Gianni Infantino entregó novedades, fue claro

Gianni Infantino volvió a hablar de uno de los temas controversiales que se han presentado en la previa del Mundial 2026, por temas políticos que se dieron con Estados Unidos como protagonista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de mar, 2026
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La Selección Irán en uno de los partidos rumbo al Mundial 2026.
La Selección Irán en uno de los partidos rumbo al Mundial 2026.
Getty

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