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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 26 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 26 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 26 de agosto, con buenos compromisos en los 'play-offs' de la Champions League, juega Santa Fe en la Copa Sudamericana y hay partidazo entre Nacional y Cali. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Atlético Nacional recibe al Cali en partido por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional recibe al Cali en partido por la séptima jornada de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Nacional

Este miércoles, el calendario futbolero trae partidazo en los 'play-offs' de la Champions League y definición en la Copa Sudamericana con la llave de octavos de final entre River Plate y Santa Fe. Igualmente, habrá grandes juegos en la Liga BetPlay II-2026, destacándose Nacional vs. Cali y América vs. Junior de Barranquilla.

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Además, entra en escena el Real Madrid en la Liga de España y continúan las emociones de la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina colombiana.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Nacional y Cali se enfrentan por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Nacional y Cali se enfrentan por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Fotos oficiales de Nacional y Cali

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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 26 de agosto del 2026:

Horario Partido Competición Canales de transmisión
11:45 a.m.Rapid Wien vs. HeartsUEFA Conference LeagueOneFootball PPV
1:45 p.m.Tottenham vs. Charlton AthleticEFL Carabao CupDisney+ Premium
2:00 p.m.Real Madrid vs. Real SociedadLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN
2:00 p.m.Preston North End vs. EvertonEFL Carabao CupDisney+ Premium
2:00 p.m.AEK FC vs. Levsky SofiaUEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m.NK Celje vs. Slovan BratislavaUEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Viking FK vs. GNK Dinamo ZagrebUEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m.Olympique de Lyonnais vs. FenerbahçeUEFA Champions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
3:30 p.m.América de Cali Femenino vs Deportivo Cali FemeninoLiga Femenina DimayorWin
4:00 p.m.Boyacá Chicó vs. FortalezaLiga BetplayWin +
05:15 p.m.Aldosivi vs. Independiente RivadaviaCopa ArgentinaTyC Sports Internacional
6:20 p.m.América de Cali vs. JuniorLiga BetplayWin +
7:30 p.m.River Plate vs. Santa FeCopa SudamericanaDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
7:30 p.m.Marathón vs. Real EstelíCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
7:30 p.m.Toluca vs. Austin FCLeagues CupApple TV
7:30 p.m.Herediano vs. AntiguaCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
8:30 p.m.Atlético Nacional vs. Deportivo CaliLiga BetplayWin +
9:30 p.m.Alajuelense vs Plaza AmadorCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
9:30 p.m.Xelajú MC vs. Luis Ángel FirpoCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
9:45 p.m.América vs. Columbus CrewLeagues CupApple TV
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