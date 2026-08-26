Partidos EN VIVO HOY 26 de agosto del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero trae partidazo en los 'play-offs' de la Champions League y definición en la Copa Sudamericana con la llave de octavos de final entre River Plate y Santa Fe. Igualmente, habrá grandes juegos en la Liga BetPlay II-2026, destacándose Nacional vs. Cali y América vs. Junior de Barranquilla.
Además, entra en escena el Real Madrid en la Liga de España y continúan las emociones de la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina colombiana.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 26 de agosto del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 26 de agosto del 2026:
|Horario
|Partido
|Competición
|Canales de transmisión
|11:45 a.m.
|Rapid Wien vs. Hearts
|UEFA Conference League
|OneFootball PPV
|1:45 p.m.
|Tottenham vs. Charlton Athletic
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|Real Madrid vs. Real Sociedad
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p.m.
|Preston North End vs. Everton
|EFL Carabao Cup
|Disney+ Premium
|2:00 p.m.
|AEK FC vs. Levsky Sofia
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p.m.
|NK Celje vs. Slovan Bratislava
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Viking FK vs. GNK Dinamo Zagreb
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|2:00 p.m.
|Olympique de Lyonnais vs. Fenerbahçe
|UEFA Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|3:30 p.m.
|América de Cali Femenino vs Deportivo Cali Femenino
|Liga Femenina Dimayor
|Win
|4:00 p.m.
|Boyacá Chicó vs. Fortaleza
|Liga Betplay
|Win +
|05:15 p.m.
|Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
|Copa Argentina
|TyC Sports Internacional
|6:20 p.m.
|América de Cali vs. Junior
|Liga Betplay
|Win +
|7:30 p.m.
|River Plate vs. Santa Fe
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|7:30 p.m.
|Marathón vs. Real Estelí
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium
|7:30 p.m.
|Toluca vs. Austin FC
|Leagues Cup
|Apple TV
|7:30 p.m.
|Herediano vs. Antigua
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium
|8:30 p.m.
|Atlético Nacional vs. Deportivo Cali
|Liga Betplay
|Win +
|9:30 p.m.
|Alajuelense vs Plaza Amador
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium
|9:30 p.m.
|Xelajú MC vs. Luis Ángel Firpo
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium
|9:45 p.m.
|América vs. Columbus Crew
|Leagues Cup
|Apple TV