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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga Betplay 2026, tras Cúcuta 1- Alianza 0

Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga Betplay 2026, tras Cúcuta 1- Alianza 0

Se vienen partidos definitivos en esa lucha por no descender a la Primera B del fútbol colombiano, en la que los más perjudicados hoy son Boyacá Chicó, Jaguares y Cúcuta Deportivo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ago, 2026
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Jaime Peralta 2.0
Jaime Peralta, jugador del Cúcuta Deportivo
Colprensa

En este segundo semestre del año se jugará el todo o el nada para los equipos involucrados en el tema del descenso del fútbol colombiano, en el que Cúcuta Deportivo tomó un aire después de que derrotara por 1-0 a Alianza Valledupar, el martes en la noche, con un gol de Jaime Peralta. De esa forma, sacó una pequeña luz sobre Jaguares y Boyacá Chicó que ocupan las últimas plazas, cuando se viene jugando la séptima fecha y se encuentran varios compromisos aplazados debido a la tragedia nacional por el terremoto del 10 de agosto pasado y que afectó varias zonas del país.

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En ese sentido, este miércoles, a las 4 de la tarde, Chicó recibirá a Fortaleza en la ciudad de Tunja, mientras que Jaguares postergó su duelo con Santa Fe, que participa en la Copa Sudamericana y que también saltará a la cancha hoy visitando a River Plate, en el estadio Monumental.

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Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II 2026, tras Cúcuta 1-0 Alianza FC

Tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras Cúcuat 1-0 Alianza

Pos.EquipoPts. totalesProm.
20Boyacá Chicó860,86
19Jaguares220,92
18Cúcuta240,96
17Alianza1101,08
16Internacional de Bogotá1121,10
15Cali1171,16
14Pereira1191,19
13Llaneros781,22
12Águilas Doradas1281,27
11Pasto1311,28
10Fortaleza1331,30
9Once Caldas1591,56
8Bucaramanga1641,61
7Millonarios1631,61
6Medellín1651,63
5Santa Fe1691,67
4Junior1681,68
3América1761,73
2Nacional1741,74
1Tolima1871,83
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