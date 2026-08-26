Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga Betplay 2026, tras Cúcuta 1- Alianza 0

En este segundo semestre del año se jugará el todo o el nada para los equipos involucrados en el tema del descenso del fútbol colombiano, en el que Cúcuta Deportivo tomó un aire después de que derrotara por 1-0 a Alianza Valledupar, el martes en la noche, con un gol de Jaime Peralta. De esa forma, sacó una pequeña luz sobre Jaguares y Boyacá Chicó que ocupan las últimas plazas, cuando se viene jugando la séptima fecha y se encuentran varios compromisos aplazados debido a la tragedia nacional por el terremoto del 10 de agosto pasado y que afectó varias zonas del país.

En ese sentido, este miércoles, a las 4 de la tarde, Chicó recibirá a Fortaleza en la ciudad de Tunja, mientras que Jaguares postergó su duelo con Santa Fe, que participa en la Copa Sudamericana y que también saltará a la cancha hoy visitando a River Plate, en el estadio Monumental.

Tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras Cúcuat 1-0 Alianza

Pos. Equipo Pts. totales Prom.