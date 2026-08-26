Cómo quedó la tabla del descenso de la Liga Betplay 2026, tras Cúcuta 1- Alianza 0

En este segundo semestre del año se jugará el todo o el nada para los equipos involucrados en el tema del descenso del fútbol colombiano, en el que Cúcuta Deportivo tomó un aire después de que derrotara por 1-0 a Alianza Valledupar, el martes en la noche, con un gol de Jaime Peralta. De esa forma, sacó una pequeña luz sobre Jaguares y Boyacá Chicó que ocupan las últimas plazas, cuando se viene jugando la séptima fecha y se encuentran varios compromisos aplazados debido a la tragedia nacional por el terremoto del 10 de agosto pasado y que afectó varias zonas del país.
En ese sentido, este miércoles, a las 4 de la tarde, Chicó recibirá a Fortaleza en la ciudad de Tunja, mientras que Jaguares postergó su duelo con Santa Fe, que participa en la Copa Sudamericana y que también saltará a la cancha hoy visitando a River Plate, en el estadio Monumental.
Tabla del descenso de la Liga BetPlay, tras Cúcuat 1-0 Alianza
|Pos.
|Equipo
|Pts. totales
|Prom.
|20
|Boyacá Chicó
|86
|0,86
|19
|Jaguares
|22
|0,92
|18
|Cúcuta
|24
|0,96
|17
|Alianza
|110
|1,08
|16
|Internacional de Bogotá
|112
|1,10
|15
|Cali
|117
|1,16
|14
|Pereira
|119
|1,19
|13
|Llaneros
|78
|1,22
|12
|Águilas Doradas
|128
|1,27
|11
|Pasto
|131
|1,28
|10
|Fortaleza
|133
|1,30
|9
|Once Caldas
|159
|1,56
|8
|Bucaramanga
|164
|1,61
|7
|Millonarios
|163
|1,61
|6
|Medellín
|165
|1,63
|5
|Santa Fe
|169
|1,67
|4
|Junior
|168
|1,68
|3
|América
|176
|1,73
|2
|Nacional
|174
|1,74
|1
|Tolima
|187
|1,83