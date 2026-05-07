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Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Boston River 2-4 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Boston River 2-4 Millonarios

Este jueves Millonarios mostró carácter y actitud, especialmente en el segundo tiempo, para remontar y ganar de visitante en la fecha 4 de la Copa Sudamericana. Se ilusiona con clasificar.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de may, 2026
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Millonarios Copa Sudamericana
Millonarios en la Copa Sudamericana 2026 - Foto:
AFP

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