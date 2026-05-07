Así quedó la tabla de posiciones de Copa Sudamericana, tras Boston River 2-4 Millonarios

Millonarios hizo su tarea, se sacudió tras la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I y consiguió un triunfazo 2-4 en Uruguay frente a Boston River, en la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles del equipo 'embajador' fueron de Leonardo Castro, Beckham Castro, y un doblete de la figura de la noche, el argentino Rodrigo Contreras. Para el cuadro 'charrúa' anotaron Marcelo Hornos y Yair González.

En el otro partido del grupo C, O'Higgins y Sao Paulo empataron 0-0, por lo que a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, todo está abierto para ver qué equipo clasificará primero, y cuál se medirá en los playoffs.



Tabla de posiciones Copa Sudamericana tras Boston River 2-4 Millonarios: