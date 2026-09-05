Casi dos años después, el Bayern Múnich, que tiene en sus filas al colombiano Luis Díaz, abandona el liderato de la Bundesliga tras empatar 0-0 de visita contra el recién ascendido Schalke 04, este sábado en la segunda jornada, cediendo el primer puesto al Friburgo.

Tras haber ganado su primer partido en casa la semana pasada contra el Stuttgart por 5-1, los jugadores de Vincent Kompany no lograron encontrar la grieta en el bloque defensivo del Schalke 04, sostenido por su arquero Loris Karius, que realizó varias paradas decisivas ante los delanteros del gigante 'bávaro'.

Con cuatro puntos en su casillero, el Bayern Múnich ocupa la cuarta posición antes de los dos últimos partidos de este domingo, que son Hamburgo frente al Mainz 05 e Eintracht Frankfurt contra Augsburgo.

Luis Díaz en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: AFP

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Más resultados de la segunda jornada de la Bundesliga 2026/2027:

El Friburgo firmó por la tarde de este sábado su segunda victoria en la Bundesliga en Paderborn (1-0) y se instala en el sillón de líder que el Bayern no había cedido desde el 14 de septiembre de 2024.

El Borussia Dortmund y el Elversberg, que remontaron ante el Hoffenheim (3-2) y el Mönchengladbach (4-3), cuentan igualmente con dos victorias en su haber.

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A cinco días de recibir a los noruegos del Bodo/Glimt en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League, Kompany hizo rotaciones en su plantilla, dejando en el banquillo al inicio al inglés Harry Kane y al francés Michael Olise, que entraron en la segunda parte.

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga, tras 0-0 de Schalke 04 y Bayern Múnich:

Posición Equipo PJ DG Puntos