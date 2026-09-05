El segundo ciclo de Alberto Gamero en Millonarios arrancó; los convocados frente a Pereira

Alberto Gamero volverá este domingo al banco técnico de Millonarios un año y nueve meses después de su salida, en una de las principales novedades de la novena jornada de la Liga BetPlay II-2026. El azul bogotano se enfrentará a Deportivo Pereira.

El samario, que dejó al equipo 'albiazul' el 31 de diciembre de 2024, fue anunciado nuevamente como entrenador del 'embajador' tras la salida del argentino Fabián Bustos, y tendrá su reestreno frente al cuadro 'matecaña', en un partido que se efectuará en el estadio de Palmaseca, escenario en donde el club pereirano hará de local luego del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Recordemos que la capital de Risaralda fue una de las más afectadas por el sismo.

Partiendo de lo anterior, Gamero definió ese primer listado de convocados para lo que será este encuentro del actual certamen de nuestro país. Un total de 20 futbolistas fueron los citados por el timonel oriundo de la ciudad de Santa Marta, teniendo a Rodrigo Contreras como una de las principales novedades.

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Al delantero argentino se le suma David Macalister Silva, quien no estuvo frente a Santa Fe por lesión, y Yeiner Romero.



Acá el listado de convocados de Millonarios para enfrentar al Pereira por la Liga BetPlay II-2026:

¡Rumbo al Valle del Cauca! 💪Ⓜ️⚽️



▶️ Estos son los convocados, presentados por @CervezaAndinaCo, para el próximo encuentro frente a Deportivo Pereira. pic.twitter.com/0R83Ma0VeW — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 5, 2026

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay II-2026?

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El conjunto azul de la capital de la República ocupa actualmente la quinta posición con once puntos, tras siete compromisos disputados.

Por el lado del Deportivo Pereira afronta este encuentro frente a Millonarios en la parte baja de la clasificación general de la liga colombiana, más exactamente en la decimoquinta casilla con cinco puntos en la misma cantidad de partidos jugados.

¿A qué hora es Deportivo Pereira vs. Millonarios por Liga BetPlay II-2026?

El cronograma del balompié de nuestro país indicó que este duelo tiene un horario establecido para las 6:10 de la tarde, de este domingo 6 de septiembre, y se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol profesional colombiano.

