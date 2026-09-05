Bayern Múnich, con Luis Díaz en cancha, se 'estrelló' con el 'muro' del Schalke 04: empate 0-0

Bayern Múnich, con Luis Díaz todo el compromiso, se 'estrelló' este sábado 5 de septiembre con el 'muro' del Schalke 04, equipo que tras varias temporadas, volvió a jugar en primera división de la Bundesliga. El extremo guajiro y compañía lo intentaron, pero no contaron con suerte.

Así las cosas, el duelo de la segunda jornada del presente campeonato alemán concluyó 0-0 en el Veltins-Arena. Los dirigidos por Vincent Kompany suman cuatro puntos, en un torneo que es liderado por Friburgo, Borussia Dortmund y SV Elversberg; todos con seis unidades.

Así le fue a Luis Díaz en el partido

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En cuanto al rendimiento de Díaz Marulanda en el campo de juego, se ubicó por la banda e intentó desequilibrar a los zagueros rivales, pero éstos se mostraron sólidos en el fondo.



Además, 'Lucho' tuvo un par de opciones claras como para abrir el marcador a favor de su escuadra, una en cada tiempo del duelo en el Veltins-Arena. Pero en las dos oportunidades no estuvo fino en la definición.

Luis Díaz en Schalke 04 vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: AFP

La primera jugada en cuestión se presentó al minuto 40 de juego. Luego de un pase entrelíneas, el balón le quedó a disposición al oriundo de Barrancas; no obstante, su definición fue por encima del arco custodiado por Loris Karius, quien de hecho, ya estaba vencido en la acción. ¡Hubo lamento de 'Lucho en el campo y de los hinchas del Bayern en las tribunas!

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Y la segunda ocasión que generó el delantero de la Selección Colombia en el encuentro frente al Schalke 04 fue al inicio de la parte complementaria. Tras una gran jugada de Alphonso Davies, 'Lucho' volvió a quedar bien perfilado de cara a la portería rival, pero al momento de definir, intentó intentó picar el balón ante la salida de Karius, y nuevamente, erró en definición y la defensa del Schalke despejó el balón.

También hay indicar que Harry Kane, que ingresó en la parte complementaria, y también tuvo sus opciones, pero

Karius respondió bien bajo los tres palos.



Finalmente, el marcador no se movió y concluyó a ceros.

¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich en la Bundesliga?

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El calendario del balompié alemán indica que será el próximo domingo 13 de septiembre cuando visite al SV 07 Elversberg, en partido válido por la tercera jornada. Dicho duelo de la Bundesliga 2026/2027 tiene un horario establecido para Colombia de las 10:30 de la mañana. Se espera que Luis Díaz sea de la partida en los 'bávaros'.